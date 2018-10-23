【CLグループステージ第3節】ユヴェントスがマンUから逃げ切り勝利

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、オールドトラフォードでマンチェスター・ユナイテッドFC vs ユヴェントスFCの試合が行われました。
前半、ユヴェントスはマンUに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、ユヴェントスは1点、マンUは0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、ユヴェントスは、1点差でマンUを降し、見事勝利しました。
メンバー
■ マンチェスター・ユナイテッドFC
GK 1 ダビド・デ・ヘア
DF 2 ヴィクトル・リンデロフ
DF 12 クリス・スモーリング
DF 23 ルーク・ショー
MF 6 ポール・ポグバ
MF 8 フアン・マタ
MF 18 アシュリー・ヤング
MF 31 ネマニャ・マティッチ
FW 9 ロメル・ルカク
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 アントニー・マルシャル
GK 22 セルヒオ・ロメロ
DF 3 エリック・バイリー
DF 36 マッテオ・ダミアン
MF 15 アンドレアス・ペレイラ
MF 17 フレッジ
MF 21 アンデル・エレーラ
FW 44 Tahith Chong
■ ユヴェントスFC
GK 1 ヴォイチェフ・シュチェスニー
DF 3 ジョルジョ・キエッリーニ
DF 12 アレックス・サンドロ
DF 19 レオナルド・ボヌッチ
DF 20 フアン・カンセロ
MF 5 ミラレム・ピャニッチ
MF 14 ブレーズ・マテュイディ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
FW 10 パウロ・ディバラ
FW 16 フアン・クアドラード
GK 22 マッティア・ペリン
DF 2 マッティア・デ・シリオ
DF 4 メディ・ベナティア
DF 15 アンドレア・バルザーリ
FW 11 ドウグラス・コスタ
FW 18 モイゼ・ケアン
FW 33 フェデリコ・ベルナルデスキ