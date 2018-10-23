【CLグループステージ第3節】ユヴェントスがマンUから逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、オールドトラフォードでマンチェスター・ユナイテッドFC vs ユヴェントスFCの試合が行われました。
前半、ユヴェントスはマンUに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、ユヴェントスは1点、マンUは0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、ユヴェントスは、1点差でマンUを降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ マンチェスター・ユナイテッドFC

GK　1　ダビド・デ・ヘア

DF　2　ヴィクトル・リンデロフ

DF　12　クリス・スモーリング

DF　23　ルーク・ショー

MF　6　ポール・ポグバ

MF　8　フアン・マタ

MF　18　アシュリー・ヤング

MF　31　ネマニャ・マティッチ

FW　9　ロメル・ルカク

FW　10　マーカス・ラッシュフォード

FW　11　アントニー・マルシャル

GK　22　セルヒオ・ロメロ

DF　3　エリック・バイリー

DF　36　マッテオ・ダミアン

MF　15　アンドレアス・ペレイラ

MF　17　フレッジ

MF　21　アンデル・エレーラ

FW　44　Tahith Chong

■ ユヴェントスFC

GK　1　ヴォイチェフ・シュチェスニー

DF　3　ジョルジョ・キエッリーニ

DF　12　アレックス・サンドロ

DF　19　レオナルド・ボヌッチ

DF　20　フアン・カンセロ

MF　5　ミラレム・ピャニッチ

MF　14　ブレーズ・マテュイディ

MF　30　ロドリゴ・ベンタンクール

FW　7　クリスティアーノ・ロナウド

FW　10　パウロ・ディバラ

FW　16　フアン・クアドラード

GK　22　マッティア・ペリン

DF　2　マッティア・デ・シリオ

DF　4　メディ・ベナティア

DF　15　アンドレア・バルザーリ

FW　11　ドウグラス・コスタ

FW　18　モイゼ・ケアン

FW　33　フェデリコ・ベルナルデスキ

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