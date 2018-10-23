【CLグループステージ第3節】ユヴェントスがマンUから逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第3節は10月24日 (水)、オールドトラフォードでマンチェスター・ユナイテッドFC vs ユヴェントスFCの試合が行われました。

前半、ユヴェントスはマンUに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、ユヴェントスは1点、マンUは0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、ユヴェントスは、1点差でマンUを降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ マンチェスター・ユナイテッドFC

GK 1 ダビド・デ・ヘア

DF 2 ヴィクトル・リンデロフ

DF 12 クリス・スモーリング

DF 23 ルーク・ショー

MF 6 ポール・ポグバ

MF 8 フアン・マタ

MF 18 アシュリー・ヤング

MF 31 ネマニャ・マティッチ

FW 9 ロメル・ルカク

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

FW 11 アントニー・マルシャル

GK 22 セルヒオ・ロメロ

DF 3 エリック・バイリー

DF 36 マッテオ・ダミアン

MF 15 アンドレアス・ペレイラ

MF 17 フレッジ

MF 21 アンデル・エレーラ

FW 44 Tahith Chong

■ ユヴェントスFC

GK 1 ヴォイチェフ・シュチェスニー

DF 3 ジョルジョ・キエッリーニ

DF 12 アレックス・サンドロ

DF 19 レオナルド・ボヌッチ

DF 20 フアン・カンセロ

MF 5 ミラレム・ピャニッチ

MF 14 ブレーズ・マテュイディ

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 クリスティアーノ・ロナウド

FW 10 パウロ・ディバラ

FW 16 フアン・クアドラード

GK 22 マッティア・ペリン

DF 2 マッティア・デ・シリオ

DF 4 メディ・ベナティア

DF 15 アンドレア・バルザーリ

FW 11 ドウグラス・コスタ

FW 18 モイゼ・ケアン

FW 33 フェデリコ・ベルナルデスキ