【アンドリュー・リンカーン脱退まであと2話】予想されるリックの最後　Top５

『ウォーキング・デッド』のリックがどんな風に終わりを迎えるのか、ファンは気になるところ。予想される彼の最後を5つまとめました。あなたはどう思いますか?※ネタバレあり

リック脱退まで…

『ウォーキング・デッド』公式ツイッターが、あと2話でリックが脱退することをツイート。寂しい&悲しいですね。

1.ダリルかマギーに殺される

リック、ダリル、マギーは協力して今まで生き延びてきましたが、シーズン9では意見が対立。ネガンを生かしていることを受け入れられないマギー。ダリルもネガンを生かしているのは、グレンやエイブの死が報われないと考えています。

シーズン8の最後でも、ダリルとジーザスとマギーは、何かを企んでいる様子でしたよね。復讐モードのマギーは、冷静な判断があまりできていない感じなので、リックを殺してしまう?もしくはダリルが…。

シェーンが出てくる噂なので、親友となっていたダリルに殺されて、回想でシェーンが出てきたりしてと、筆者は思いました。そんな展開はファンとして、あまり考えたくはないですが…。

2.ウォーカーに噛まれる

どんどん強くなっていくリックたち。今まで噛まれたり、引っかかれたりしていないのが不思議です。リックもカールと同じように、処置しようがない部分を噛まれたりして…。

3.誰かをかばって死ぬ

正義感の強いリック。ミショーン、ダリル、ジュディスなどの大切な誰かを守って、最期を遂げる可能性がありそうですね。悲しいけど、勇敢なリックの最期にふさわしい?

4.アンに騙される

シーズン9の3話で、トランシーバーを使って謎の声と会話していたアン。「A」か「B」を選ぶ話をしていました。「B」はゲイブリエルでしたが、「A」は誰?もしかしてリックを騙して、ヘリの人物に引き渡す計画を立てているのではと、筆者は予想しました。

5.旅に出る

コミックでは、リックの兄弟が生きていることが発覚。彼は兄弟を探しに行く旅に出ます。ドラマのリックは、そのような形でフェードアウトしていくのでしょうか。死なない展開があれば嬉しいですね。キャストたちがドラマを去るのは、たいてい死んでしまう設定なので悲しい…。

あなたは、他の予想はありますか?もう2話でリックが脱退するなんて…考えられないですね。どんな終わりを迎えて、その後のドラマがどうなっていくのでしょうか。