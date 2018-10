東京駅でしか買えない！「まめやのパンダバウム」が可愛すぎる【東京駅のおすすめお土産グルメ】

東京駅のインスタ映えするおすすめグルメ&お土産を厳選してお届けする「東京駅“映え系”お土産グルメ&スイーツ」特集。

第三回目は、可愛すぎて一目惚れ! まめや金澤萬久 東京駅グランスタ店の「パンダバウム」を現地ルポ。

東京駅限定の可愛すぎるお土産「まめやのパンダバウム」

思わず店先で目と目が合った瞬間可愛すぎて心を奪われた、「まめやのパンダバウム(540円税込)」。東京駅限定というのもそそられます。調べたところ、オンライン通販も見当たりませんでした。

型抜きになっているという中身も期待大ですが、パッケージの箱も可愛い。

「まめやのパンダバウム」早速実食!

さて、早速パッケージを開けてみると・・・パンダちゃんがおでましになりました。この紙をはがすのに、ドキドキしてしまいます。

紙をはがしてみると・・・うーん可愛い!期待を裏切らないキュートさです!

慎重に、型抜きをしてきます。昔お祭りの屋台で遊んだ型抜きを思い出しました。

ジャーン!きれいに型抜きできました。パンダが抜けでた後の抜け殻バウムも、哀愁漂っていていいですね。

厚みがけっこうあります。バウムの層が美しい・・・。

さて、いただいてみましょう。白と茶色のプリントパンダ部分はマジパンかホワイトチョコかな?と思っていたらフォンダンでした。衝撃のおいしさ! バウムの方はきな粉の風味がしてやさしい味。さすがまめやですね。とっても和の香りがするおやつでした。

540円というワンコインに近いお値段や、ちょっとしたプチギフトにぴったりの大きさも絶妙。東京駅限定のお土産としては、イチオシの可愛さです!

「まめや金澤萬久」東京駅グランスタ店への行き方マップ

「まめや金澤萬久」のある東京駅グランスタ・スイーツエリアは東京駅改札内の地下にあります。1階にいる場合は、まず手近な入り口から地下に入りましょう。ポイントは、「改札内」「地下1階」「グランスタ」です。

八重洲地下中央口をおりると、有名な待ち合わせスポット「銀の鈴」が見えます。「まめや金澤萬久」はその向かい側にありますよ。

「まめや金澤萬久」東京駅グランスタ店

https://www.mameya-bankyu.com/hpgen/HPB/entries/2.html

住所 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階 グランスタ内

電話 03-5223-1313

営業時間 8:00 ~ 22:00(日・祝 21:00まで)

定休日 年中無休

「まめやのパンダバウム(540円)」

賞味期限 約1か月

[All Photos by Aya Yamaguchi]

Do not use images without permission.