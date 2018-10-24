ラップ界の黒船！？ドイツ生まれHIPHOP育ちのBlumio、11月に日本デビューミニアルバムをリリース！リード曲を先行配信開始！

ドイツで活躍する日本人ラッパーのBlumio(ブルーミオ)が、11月21日に日本デビューミニアルバム『でも』を配信リリースする。
Blumioはドイツ生まれドイツ育ちの純日本人ラッパーだ。これまでにドイツで4枚のアルバムをリリースし、代表曲「Hey Mr. Nazi」のミュージック・ビデオは、Youtubeで1,600万回再生超(2018年10月現在)の大ヒットを記録。ドイツはじめ周辺諸国で高い認知度と人気を誇るだけでなく、その音楽性も高く評価されている。
日本デビューミニアルバムとなる『でも』には、突拍子もないテーマにユーモアを交えた全7曲が収録される。自身の趣味だというカレー作りのオリジナルレシピをラップに落とし込んだ、アーバンでメロウなリード曲『カレーの歌 -Spicy Love- (feat. JUNE)』が本日より先行配信されているほか、YouTube上にて公開されたトレイラー映像で収録楽曲の一部を試聴することができるので、ぜひチェックしてみよう。
—
▼Trailer
モヒカン、面接に行く。/ Blumio – でも【Trailer】
Blumio – カレーの歌 -Spicy Love- (feat. JUNE) / でも【Trailer】
▼Infomation
2018.11.21
Blumio『でも』
1. おじさんじゃない
2. カレーの歌 -Spicy Love- (feat. JUNE)
3. 妄想ダンス
4. ママチャリでGOGO! (feat. kyte)
5. IKEMEN SHINE
6. 歌のお兄さん -Sing it Older Brother!- (feat. kyte)
7. GeeちゃんラッパーNo.1
[Spotify]
http://open.spotify.com/album/2JyzJnnGf06Nupk36JSjXU
[AppleMusic]
https://itunes.apple.com/jp/album/id1438717706?l=ja&ls=1
[iTunes]
https://itunes.apple.com/jp/album/id1438717706?l=ja&ls=1&app=itunes
Official Site: http://blumio.jp/
Twitter: https://twitter.com/blumiojp/
Instagram: https://www.instagram.com/blumiojp/
Facebook: https://www.facebook.com/Blumio/
YouTube: https://www.youtube.com/c/blumiojp