セブン−イレブンとの超大型コラボフェア決定＆Yahoo!JAPANにてシングル発売記念無料配信ライブ決定！ さらにGLAY新曲「愁いのPrisoner」MVをGYAO!にて独占先行フル配信！

11月14日にシングル「愁いのPrisoner/YOUR SONG」を発売するGLAY。『愁いのPrisoner』は大手コンビニチェーン「セブン−イレブン」とのタイアップ曲であるが、そのフェア内容が本日発表された!

「GLAY × セブン−イレブンフェア」と題した今回のコラボはボリューム満点 。全国2万店以上のセブン−イレブン店頭にてポスターや横断幕、BGM、700円以上購入で参加できる抽選くじ企画などが展開されGLAY一色に染まる!

また、メンバーが選んだ7つの伝説のライブが入った超豪華ライブ映像集「GLAY SPECIAL 7 LIVES LIMITED BOX THE GLAY HERITAGE」をセブン-イレブンで限定販売!

そして、購入者の中から抽選で合計5,000名を招待するセブン-イレブン限定ライブが2019年5月に東京と大阪にて開催される。

更に11月14日に発売されるシングル「愁いのPrisoner /YOUR SONG」の発売を記念して、発売前日である11月13日に都内某所で無料配信ライブが決定!こちらのライブは、対象となる店舗にてパッケージを予約した方の中から抽選で1000名が無料招待されるプレミアライブとなっており、当日はYahoo! JAPANにて無料生配信される。26日より対象店舗で予約がスタートするので、是非こちらもチェックしてもらいたい。

またシングル収録曲『愁いのPrisoner』のミュージックビデオも本日解禁された! この楽曲は作詞作曲をしたTAKUROの「GLAYを広い空の下に連れて行きたい」という想いが込められており、MVも全編LAにて撮影された。見所はなんといってもジャケット写真でも使用されているロケーション「International Car Forest of The Last Church」での演奏シーン。車が砂漠に突き刺さっている、なんとも不思議な場所であり、広大な砂漠とこのロケーションが壮大な楽曲をより際立たせている。“これぞGLAY”と感じさせる壮大なMVに仕上がっているので、是非いち早くGYAO! にてフルバージョンを見てもらいたい。

その他最新のアーティスト写真や、先着予約購入特典の絵柄が解禁されており、全編LAで撮影された10PのフォトブックがCDに封入されることも決定した。

GLAYが平成最後の愁いの季節、シーンを熱く盛り上げる!

■リリース情報

【愁いのPrisoner/YOUR SONG】

GLAY 56枚目のニューシングルリリース決定

2018年11月14日発売

封入特典:フォトブック(12P)

※全編LAの写真で構成されたフォトブックを封入!

≪CD+DVD盤≫

PCCN-00031 ¥2,000+税

≪CD Only盤≫

PCCN.00032 ¥1,200+税

★ DISC1 (CD)

1. 愁いのPrisoner GLAY × セブン−イレブンフェアタイアップ曲

2. YOUR SONG スペシャルオリンピックス日本公式応援ソング

3. 彼女の“Modern…” feat.EXILE NESMITH (from LUNATIC FEST. 2018)

4. 誘惑 feat.SUGIZO (from LUNATIC FEST. 2018)

5. FATE (from LUNATIC FEST. 2018)

6. 君が見つめた海 (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

7. YOUR SONG (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

★ DISC2 (DVD)

1. 愁いのPrisoner (Music Video)

2. YOUR SONG (Music Video)

3. GLAY MAKING MOVIE of MUSIC VIDEO in LOS ANGELES

4. サバイバル (from LUNATIC FEST. 2018)

5. BELOVED feat.EXILE TAKAHIRO (from LUNATIC FEST. 2018)

6. SHUTTER SPEEDSのテーマ feat.明希 (from LUNATIC FEST. 2018)

「愁いのPrisoner」各サイトにて先行配信スタート!また 商品詳細は下記のサイトをチェック

http://www.glay.co.jp/ureinoprisoner/

「愁いのPrisoner」Music Video独占先行配信中:https://gyao.yahoo.co.jp/player/00756/v07958/v0795800000000531451/

※Yahoo! JAPANにて「GLAY」で検索

G-DIRECT: https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=1183

セブンネット: https://7net.omni7.jp/detail/1301405545

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07J1Z7WYX

TOWER RECORDS ONLINE: https://tower.jp/item/4811857

HMV&BOOKS online: https://www.hmv.co.jp/product/detail/9250961

■ライブ情報

【GLAY 56thシングル「愁いのPrisoner/YOUR SONG」発売記念無料配信ライブ】

開催日:11月13日(火)

時間:18:00開場/19:00開演/19:30終了予定

会場:都内某所

会場は当選者にのみご案内します。

客席内はオールスタンディングのため、未就学児の入場はお断りさ せていただきます。

雨天決行、荒天中止。

詳細はこちら:http://www.glay.co.jp/

【GLAY TAKURO Solo Project 3rd Tour“Journey without a map 2019”】

http://www.glay.co.jp/news/detail.php?id=2843

2019年

3月14日(木) 福岡・Zepp Fukuoka 開場18:30/開演 19:00

3月16日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA 開場17:30/開演 18:00

3月18日(月) 大阪・Zepp Namba 開場18:30/開演 19:00

3月20日(水) 愛知・Zepp Nagoya 開場18:30/開演 19:00

3月22日(金) 新潟・新潟LOTS 開場18:30/開演 19:00

3月26日(火) 東京・Zepp Tokyo 開場18:30/開演 19:00

3月29日(金) 宮城・SENDAI GIGS 開場18:30/開演 19:00

3月31日(日) 北海道・函館・金森ホール(1st Stage)開場16:00/開演 16:30

3月31日(日) 北海道・函館・金森ホール(2nd Stage)開場19:30/開演 20:00

≪チケット料金≫

●指定席¥6,480(消費税込) *函館公演は自由席¥6,480(整理番号付き・消費税込)

※当日券 ¥7,020円(消費税込)

※当日、ドリンク代(500円)が別途必要となります。※未就学児童入場不可。

≪チケット発売≫

10/5~ FC会員先行予約実施

11/1〜Mobile会員先行予約実施

12月ごろ、プレイガイド先行予約を実施予定。