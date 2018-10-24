世武裕子、謎に包まれた新作『Raw Scaramanga』を10月24日リリース！全収録内容、ミュージック・ビデオを一斉解禁！

2018.8.18世武裕子VEGA14_26 001
映画音楽作曲家として劇伴を担当した『日日是好日』も好調な世武裕子（せぶひろこ）が、シンガーソングライターとしては約2年ぶりとなるニューアルバム『Raw Scaramanga』（ロー・スカラマンガ）を10月24日にリリース。アルバム・タイトルとジャケット以外の一切が謎に包まれていた本作だが、全収録内容とアルバム楽曲「Vega」のミュージック・ビデオなどが、本日一斉に解禁となった。
「Vega」ミュージック・ビデオは、アルバムのアートワークも手掛けた映像作家・田中裕介（CAVIAR）がディレクターを務め、フィルムの質感とスペイシーなアートワークが混じりあった、レトロフューチャー感溢れるSF作品となっている。
全10曲となる収録楽曲は、すべての作編曲とピアノ演奏、プログラミングはもちろんプロデュースも世武裕子自身が手掛けている。ピアノ弾き語りによる「スカート」をはじめ、映画『生きてるだけで、愛。』特報で使用され、御徒町凧との共作も話題となっていた「1/5000」や、2019年公開映画『そらのレストラン』挿入歌となる「Bradford」も収録される。また、「Vega」と「John Doe(feat.Chris Dave)」では世界的ファースト・コール・ドラマーとしても名高いクリス・デイヴがドラムで参加するなど、様々な楽曲が収録された濃いアルバムとなっている。
なお、ライブ活動としては、年内はアルバム『Raw Scaramanga』のショウケースライブのほか、年明け2019年1月にWALL&WALL（東京）、2月に京都CLUB METROでライブを行うことを発表している世武裕子。10月24日より年明けのライブチケット発売日・価格などの詳細も発表となっているので、アルバムを生で体感したい方は、こちらにもぜひ足を運んでみては。
世武裕子「Vega」Music Video from『Raw Scaramanga』
■リリース情報
世武裕子『Raw Scaramanga』
発売日：2018年10月24日
PCCA-04718 ￥3,000＋税
収録楽曲（全10曲
1 Vega
（Words by Masaki Sasamoto／Music by Hiroko Sebu）
2 Do One Thing Everyday That Scares You
（Music by Hiroko Sebu）
3 Gardien
（Words by NorikoTezuka／Music by Hiroko Sebu）
4 Secrets
（Words & Music by Hiroko Sebu）
5 スカート
（Words by Hiroko Sebu & Kite Okachimachi／Music by Hiroko Sebu）
6 Bradford
（Words & Music by Hiroko Sebu）
7 John Doe(feat.Chris Dave)
（Words by Masaki Sasamoto／Music by Hiroko Sebu）
8 Movie Palace
（Words by NorikoTezuka／Music by Hiroko Sebu）
9 1/5000
（Words by Kite Okachimachi & Hiroko Sebu／Music by Hiroko Sebu）
10 The Death of Indifference
（Words & Music by Hiroko Sebu）
■ライブ情報
★世武裕子『Raw Scaramanga』showcase（各回100名限定）
2018年11月6日(火) 神楽音（東京）※Sold Out
世武裕子『Raw Scaramanga』showcase 1
2018年12月12日(水) 神楽音（東京）
世武裕子 『Raw Scaramanga』showcase 2
時間（両日）OPEN/20:00 START/21:00
会場HP：https://kagurane.com/schedules/
★世武裕子『Raw Scaramanga』in Tokyo
・2019年1月14日（月・祝）WALL & WALL（東京）
世武裕子『Raw Scaramanga』in Tokyo
OPEN/18:30 START/19:00
料 金：スタンディング 前売¥3,000 (+1D) 当日¥3,500 (+1D)
◎前売でのご来場者様には会場限定特典プレゼント！
公演に関するお問合せ：ポニーキャニオン ライヴクリエイティヴ 03-5521-8077（平日13:00～18:00）
※入場時に別途ドリンク代が必要です。
※開場・開演時間、内容は予告なく変更する場合がございます。
※未就学児入場不可／転売・譲渡禁止
※整理番号順入場
※お一人様4枚まで
◆各プレイガイド先行（WEB抽選）《＋会場・ イープラス受付あり》
◎チケットぴあ
受付期間：2018/10/27(土)10:00～11/04( 日)23:59
受付URL：http://w.pia.jp/t/sebuhiroko-t/
◎ローソンチケット
受付期間：2018/10/27(土)12:00～11/04( 日)23:59
受付URL：https://l-tike.com/search/?keyword=75075
※詳細は、各プレイガイドの受付画面よりご確認ください。
※受付画面は随時公開となります。
※お申込みには、各社会員登録（無料）が必要となります。予めご了承ください。
◆チケット一般発売：2018年11月10日（土）10:00～
※先着受付（予定枚数に達し次第受付終了）
▼チケットぴあ
ネット予約：http://w.pia.jp/t/sebuhiroko-t/〈PC・携帯共通／要事前会員登録(無料)〉
電話予約：0570-02-9999 (Pコード：133-571)
店頭購入：セブン-イレブン、チケットぴあ店舗にて直接購入
▼ローソンチケット
ネット予約：https://l-tike.com/search/?keyword=75075〈PC・携帯共通／要事前会員登録(無料)〉
電話予約：0570-084-003 (Lコード：75075)
店頭購入：ローソン・ミニストップ店内Loppiにて直接購入
《＋会場・イープラス受付あり》
★世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto
・2019年2月22日（金） 京都CLUB METRO
世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto
OPEN/19:00 START/19:30
当日¥3,500 ドリンク代別途
前売¥3,000 ドリンク代別途
早割¥2,500 ドリンク代別途
[受付期間:10/24~11/7(14日間)]
◎早割/前売でのご来場者様には会場限定特典プレゼント！
Special Live：世武 裕子
＜一般PG前売 11/10~発売＞
チケットぴあ (Pコード:133-907)
ローソンチケット (Lコード：52597)
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★期間限定！特別先行早割チケットを発売！！
早割¥2,500 ドリンク代別途 [受付期間：10/24~11/7←枚数限定！
※『早割お申し込み方法』
→ 件名を「2/22 世武裕子 早割希望」として、
お名前と枚数を明記して 宛でメールして下さい。
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※前売りメール予約：
上記早割チケット期間以降は、前売予約として、
ticket@metro.ne.jpで、前売料金にてのご予約を受け付けています。
前日までに、件名を「2/22 世武裕子 前売り予約」とし、
お名前と枚数を明記してメールして下さい。
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■関連サイト Information
Raw Scaramanga［Instagram］https://www.instagram.com/r__scara/
世武裕子[Instagram/Twitter] https://twitter.com/sebuhiroko
■Profile
世武裕子（セブヒロコ）
葛飾生まれ、滋賀育ち。シンガーソングライター、映画音楽作曲家。Ecole Normale de Musique de Paris 映画音楽学科を首席で卒業。帰国後、映画やテレビドラマ、数多くのCM音楽を手掛ける傍ら、シンガーソングライターとしても活動を開始する。シンガーソングライターsébuhiroko 名義では第一作「WONDERLAND」に続き、ダーク、踊れる、プログレッシヴ、ミニマルミュージックをテーマにより色濃い世界を描く第二作「L/GB」を発表。『リバーズ・エッジ』『ママレード・ボーイ』『羊と鋼の森』劇場版アニメ『君の膵臓をたべたい』をはじめ、10月13日公開『日日是好日』11月9日公開『生きてるだけで、愛。』など2018年公開映画の音楽も数多く担当している。ピアノ演奏・キーボーディストとして西野カナ、森山直太朗、Mr. Childrenのレコーディングやライブなどにも参加するなど、幅広い活動で注目を集めている。
■Discography ※劇伴作品を除く
[世武裕子Discography]
1st album 「おうちはどこ？」2008
2nd album 「LiLi」2010
1st single「Good Moring World!」2011
3rd album 「アデュー世界戦争」2013
[sébuhiroko Discography]
1st album 「WONDERLAND」 2015
2nd album 「L/GB」（エルジービー） 2016
■Spotify Artist page
世武裕子
https://open.spotify.com/artist/1kV0nJ6ND2GEbzShQMhewv?si=mkAYDHahRsO7F64Fe1ZnPg
世武裕子楽曲提供公開映画の原作本はこちら
『日日是好日』
https://www.amazon.co.jp/gp/product/410136351X/ref=aslitl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=410136351X&linkCode=as2&tag=ponyit01-22&linkId=3c2ae8171fcb76de15703654953e9342
『そらのレストラン』
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4865062823/ref=aslitl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4865062823&linkCode=as2&tag=ponyit01-22&linkId=dc6d6d4f3d574537384924176944176a
『生きてるだけで、愛。』
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4101371717/ref=aslitl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4101371717&linkCode=as2&tag=ponyit01-22&linkId=9e8a626c7baaf4a196b5cf33fd034ed2