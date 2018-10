世武裕子、謎に包まれた新作『Raw Scaramanga』を10月24日リリース！全収録内容、ミュージック・ビデオを一斉解禁！

2018.8.18世武裕子VEGA14_26 001

映画音楽作曲家として劇伴を担当した『日日是好日』も好調な世武裕子(せぶひろこ)が、シンガーソングライターとしては約2年ぶりとなるニューアルバム『Raw Scaramanga』(ロー・スカラマンガ)を10月24日にリリース。アルバム・タイトルとジャケット以外の一切が謎に包まれていた本作だが、全収録内容とアルバム楽曲「Vega」のミュージック・ビデオなどが、本日一斉に解禁となった。

「Vega」ミュージック・ビデオは、アルバムのアートワークも手掛けた映像作家・田中裕介(CAVIAR)がディレクターを務め、フィルムの質感とスペイシーなアートワークが混じりあった、レトロフューチャー感溢れるSF作品となっている。

全10曲となる収録楽曲は、すべての作編曲とピアノ演奏、プログラミングはもちろんプロデュースも世武裕子自身が手掛けている。ピアノ弾き語りによる「スカート」をはじめ、映画『生きてるだけで、愛。』特報で使用され、御徒町凧との共作も話題となっていた「1/5000」や、2019年公開映画『そらのレストラン』挿入歌となる「Bradford」も収録される。また、「Vega」と「John Doe(feat.Chris Dave)」では世界的ファースト・コール・ドラマーとしても名高いクリス・デイヴがドラムで参加するなど、様々な楽曲が収録された濃いアルバムとなっている。

なお、ライブ活動としては、年内はアルバム『Raw Scaramanga』のショウケースライブのほか、年明け2019年1月にWALL&WALL(東京)、2月に京都CLUB METROでライブを行うことを発表している世武裕子。10月24日より年明けのライブチケット発売日・価格などの詳細も発表となっているので、アルバムを生で体感したい方は、こちらにもぜひ足を運んでみては。

世武裕子「Vega」Music Video from『Raw Scaramanga』

■リリース情報

世武裕子『Raw Scaramanga』

発売日:2018年10月24日

PCCA-04718 ¥3,000+税

収録楽曲(全10曲

1 Vega

(Words by Masaki Sasamoto/Music by Hiroko Sebu)

2 Do One Thing Everyday That Scares You

(Music by Hiroko Sebu)

3 Gardien

(Words by NorikoTezuka/Music by Hiroko Sebu)

4 Secrets

(Words & Music by Hiroko Sebu)

5 スカート

(Words by Hiroko Sebu & Kite Okachimachi/Music by Hiroko Sebu)

6 Bradford

(Words & Music by Hiroko Sebu)

7 John Doe(feat.Chris Dave)

(Words by Masaki Sasamoto/Music by Hiroko Sebu)

8 Movie Palace

(Words by NorikoTezuka/Music by Hiroko Sebu)

9 1/5000

(Words by Kite Okachimachi & Hiroko Sebu/Music by Hiroko Sebu)

10 The Death of Indifference

(Words & Music by Hiroko Sebu)

■ライブ情報

★世武裕子『Raw Scaramanga』showcase(各回100名限定)

2018年11月6日(火) 神楽音(東京)※Sold Out

世武裕子『Raw Scaramanga』showcase 1

2018年12月12日(水) 神楽音(東京)

世武裕子 『Raw Scaramanga』showcase 2

時間(両日)OPEN/20:00 START/21:00

会場HP:https://kagurane.com/schedules/

★世武裕子『Raw Scaramanga』in Tokyo

・2019年1月14日(月・祝)WALL & WALL(東京)

世武裕子『Raw Scaramanga』in Tokyo

OPEN/18:30 START/19:00

会場HP:http://wallwall.tokyo/

料 金:スタンディング 前売¥3,000 (+1D) 当日¥3,500 (+1D)

◎前売でのご来場者様には会場限定特典プレゼント!

公演に関するお問合せ:ポニーキャニオン ライヴクリエイティヴ 03-5521-8077(平日13:00~18:00)

※入場時に別途ドリンク代が必要です。

※開場・開演時間、内容は予告なく変更する場合がございます。

※未就学児入場不可/転売・譲渡禁止

※整理番号順入場

※お一人様4枚まで

◆各プレイガイド先行(WEB抽選)《+会場・ イープラス受付あり》

◎チケットぴあ

受付期間:2018/10/27(土)10:00~11/04( 日)23:59

受付URL:http://w.pia.jp/t/sebuhiroko-t/

◎ローソンチケット

受付期間:2018/10/27(土)12:00~11/04( 日)23:59

受付URL:https://l-tike.com/search/?keyword=75075

※詳細は、各プレイガイドの受付画面よりご確認ください。

※受付画面は随時公開となります。

※お申込みには、各社会員登録(無料)が必要となります。予めご了承ください。

◆チケット一般発売:2018年11月10日(土)10:00~

※先着受付(予定枚数に達し次第受付終了)

▼チケットぴあ

ネット予約:http://w.pia.jp/t/sebuhiroko-t/〈PC・携帯共通/要事前会員登録(無料)〉

電話予約:0570-02-9999 (Pコード:133-571)

店頭購入:セブン-イレブン、チケットぴあ店舗にて直接購入

▼ローソンチケット

ネット予約:https://l-tike.com/search/?keyword=75075〈PC・携帯共通/要事前会員登録(無料)〉

電話予約:0570-084-003 (Lコード:75075)

店頭購入:ローソン・ミニストップ店内Loppiにて直接購入

《+会場・イープラス受付あり》

★世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto

・2019年2月22日(金) 京都CLUB METRO

世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto

OPEN/19:00 START/19:30

会場HP:https://www.metro.ne.jp/

当日¥3,500 ドリンク代別途

前売¥3,000 ドリンク代別途

早割¥2,500 ドリンク代別途

[受付期間:10/24~11/7(14日間)]

◎早割/前売でのご来場者様には会場限定特典プレゼント!

Special Live:世武 裕子

<一般PG前売 11/10~発売>

チケットぴあ (Pコード:133-907)

ローソンチケット (Lコード:52597)

e+ http://eplus.jp/

—————————— —————————— —-

★期間限定!特別先行早割チケットを発売!!

早割¥2,500 ドリンク代別途 [受付期間:10/24~11/7←枚数限定!

※『早割お申し込み方法』

→ 件名を「2/22 世武裕子 早割希望」として、

お名前と枚数を明記して 宛でメールして下さい。

—————————— —————————— —-

※前売りメール予約:

上記早割チケット期間以降は、前売予約として、

ticket@metro.ne.jpで、前売料金にてのご予約を受け付けています。

前日までに、件名を「2/22 世武裕子 前売り予約」とし、

お名前と枚数を明記してメールして下さい。

—————————————————————————————— ——

■関連サイト Information

Raw Scaramanga[Instagram]https://www.instagram.com/r__scara/

世武裕子[Instagram/Twitter] https://twitter.com/sebuhiroko

■Profile

世武裕子(セブヒロコ)

葛飾生まれ、滋賀育ち。シンガーソングライター、映画音楽作曲家。Ecole Normale de Musique de Paris 映画音楽学科を首席で卒業。帰国後、映画やテレビドラマ、数多くのCM音楽を手掛ける傍ら、シンガーソングライターとしても活動を開始する。シンガーソングライターsébuhiroko 名義では第一作「WONDERLAND」に続き、ダーク、踊れる、プログレッシヴ、ミニマルミュージックをテーマにより色濃い世界を描く第二作「L/GB」を発表。『リバーズ・エッジ』『ママレード・ボーイ』『羊と鋼の森』劇場版アニメ『君の膵臓をたべたい』をはじめ、10月13日公開『日日是好日』11月9日公開『生きてるだけで、愛。』など2018年公開映画の音楽も数多く担当している。ピアノ演奏・キーボーディストとして西野カナ、森山直太朗、Mr. Childrenのレコーディングやライブなどにも参加するなど、幅広い活動で注目を集めている。

■Discography ※劇伴作品を除く

[世武裕子Discography]

1st album 「おうちはどこ?」2008

2nd album 「LiLi」2010

1st single「Good Moring World!」2011

3rd album 「アデュー世界戦争」2013

[sébuhiroko Discography]

1st album 「WONDERLAND」 2015

2nd album 「L/GB」(エルジービー) 2016

■Spotify Artist page

世武裕子

https://open.spotify.com/artist/1kV0nJ6ND2GEbzShQMhewv?si=mkAYDHahRsO7F64Fe1ZnPg

世武裕子楽曲提供公開映画の原作本はこちら

『日日是好日』

https://www.amazon.co.jp/gp/product/410136351X/ref=aslitl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=410136351X&linkCode=as2&tag=ponyit01-22&linkId=3c2ae8171fcb76de15703654953e9342

『そらのレストラン』

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4865062823/ref=aslitl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4865062823&linkCode=as2&tag=ponyit01-22&linkId=dc6d6d4f3d574537384924176944176a

『生きてるだけで、愛。』

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4101371717/ref=aslitl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4101371717&linkCode=as2&tag=ponyit01-22&linkId=9e8a626c7baaf4a196b5cf33fd034ed2