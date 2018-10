今回のイベントは、ハロウィンストーリー。とある製菓会社のハロウィンイベントのオーディションに合格した雨知祭利(CV.阿部敦)たち。けれど、彼らが割り当てられたのは自分と正反対のイメージの配役ばかり。泣きの演技が得意な祭利は“紳士なヴァンパイア”に挑戦する事となり、頭を悩ませるが……。普段は弱気な祭利が仲間と共に一歩成長するストーリーが繰り広げられる。

期間限定のSSRスカウトカードには、役について勉強する姿を見せる祭利と、仮装の準備を進める小野屋あずき(CV.堀江瞬)が登場。クラスアップ(進化)後には、ハロウィン仮装に身を包んだゴージャスな2人を見ることも出来る。

さらに、本イベントからは新機能「公開収録」が実装される。イベントインプロをプレイ中に、確率で発生するのが「公開収録」。“盛りあがり”が100%に到達すると、イベントアイテムを獲得することが出来る。質問に答える声優たちをボタンタップで応援すると、表情の変化を楽しむことも。

■イベント概要

イベントタイトル:いざ変身!魔法よ解けないで

開催期間:2018年10月24日(水)~10月31日(水)

あらすじ:とある製菓会社のハロウィンイベントに出演することになった祭利たち! けれど割り当てられたのはあまり演じたことのない役で、みんな頭を悩ませることに…。泣き虫なヴァンパイアの運命は…?!(全10話)

期間限定イベントスカウトカード

SSR 小野屋あずき【小おおかみの咆哮】

SSR 雨知祭利【気高きヴァンパイア】

SR 天橋幸弥【小悪魔カラスにご用心】

R 見明佐和【甘えん坊の使い魔】

R 白雪零【半人前の魔法使い】

イベントアイテム累計報酬カード

SR 美和巴【冥府までご案内♪】:30,000個

R 橋倉杏【トリックよりトリート!】:5,000個

■新機能“公開収録”について

イベントインプロをプレイ中に確率で発生し、APを消費して遊ぶことが出来ます。盛りあがりが100%に到達すると、公開収録は成功。成功すると次回の公開収録のレベルが上がり、成功が難しくなる代わりに獲得できるイベントアイテムが増加します。

さらに、確率で追加収録が発生する場合もあります。追加収録は、通常の公開収録よりも盛りあがりが必要ですが、その分アイテム獲得量もUPします。盛りあがりが不足し終了してしまっても、制限時間内であれば再挑戦も可能です。さらに、声優たちが質問に答えている間にボタンをタップすると、彼らの表情変化を楽しむことも出来ます。

オンエア! iOS版ダウンロード

オンエア! Android版ダウンロード

(C) coly CO., LTD. All Rights Reserved.