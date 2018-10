１２種類のフレーバーから選べる梨泰院のチキン屋さん「NEKKID WINGS」【韓国・ソウル】

韓国には美味しいグルメがいっぱい!年に何回も韓国に行く筆者は、いつも何を食べようかウキウキしながら考えます。牛肉や豚肉もいいけど、絶対にチキン料理は食べたい!

ということで、今回は梨泰院エリアにある人気のフライドチキンのお店「NEKKID WINGS」を紹介します。

ここはアメリカ?な気分になれる「NEKKID WINGS」

梨泰院といえば、ソウルの中でもアメリカな雰囲気満載のエリア。「NEKKID WING」は路地裏にあるお店ですが、路地のさらに裏の裏…こんなところにあるの?というような場所に突如現れます。

この日は平日の昼間。何人かお客さんが並んでいましたが、すんなり入ることができました。列があるときは、入り口の横にある端末で名前や電話番号の情報を入力して番号をもらう形になるようです(この日は使わずに済みました)。

お店はかなり小さいのですが、テーブルがぎっしり並んでいます。大人数でくるとちょっと厳しいかもしれませんね。4人くらいまでがちょうど良さそうです。昼間ですが、店内は暗めです。

梨泰院という場所柄か、お客さんには外国人がいっぱい。韓国人よりも多いようです。また、お店の人も英語がペラペラなので、注文する際に英語か韓国語のどちらが良いか聞いてくれますよ。

チキンのフレーバーは12種類も!

初めて来た人には、お店の方が注文方法を説明してくれます。

STEP1:プレートの種類を選びます。

STEP2:サイドメニューやディプスを選びます。

STEP3:チキンのフレーバーを選びます。

フレーバーを選ぶ際にチキンの振り分け方も一緒に選びます。例えば、20本なら5本ずつで分ければ、4種類の味を選ぶことができますよ。フレーバーはなんと12種類!チキンは5本ずつで分けたら、多くのフレーバーを試すことができるんです!これは全制覇してみたいですね。

今回は2名用のダブルプラッタを選びました。これにはチキンウィング20本、サイドメニュー2種類、セロリ&キャロット2セット、ディップ2種類がセットになっています。ディップはゴルゴンゾーラチーズをオススメします。クセはありますが、味が濃いめのフレーバーにはぴったりです。

サイドメニューにはジャイアントオニオンリングコロッケと、シーザーサラダをチョイス。大きなオニオンリングコロッケには、とろっとした玉ねぎクリームがたっぷり入っていました。

チキンには、シンプルなソースなし、クラシックバッファロー、コリアングレイズ、そしてハニーバターをチョイス。特にハニーバターは甘しょっぱくてリピートしたくなる味でした。他にもたくさんの味があるので、何回も通いたいところ。

チキンを食べる際は、用意されている手袋を使って手づかみで食べますが、この手袋がこんな形で変わってて面白い。確かに食べるときに使うのは親指と人差し指、中指が多いので、これは合理的ですね。

豪快に手づかみで食べましょう!それが一番美味しい食べ方ですよ。

友達と一緒に美味しく食べて

サクサクで時間が経っても美味しい「NEKKID WINGS」のフライドチキン。どのフレーバーも美味しくてどんどん食べ進んじゃいます。たくさんの友達と行ったら、いろんな種類のフレーバーやサイドメニューが楽しめるのが嬉しいですね。とにかく全制覇したい!

チキンを食べながらビールを飲む「チメッ」をしながらおしゃべりしていたら、あっという間に時間が経ってしまいますよ。皆さんもソウルに行った際は梨泰院の「NEKKID WINGS」に訪れてみてくださいね。

NEKKID WINGS

ソウル龍山区梨泰院洞34-8

서울특별시 용산구 이태원동 34-8

営業時間:11:30~22:50

https://www.nekkidwings.com/

[All Photos by Kaori Simon]

Do not use images without permission.