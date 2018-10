シンガー・ソングライター/ギタリストReiの最新シングル「Silver Shoes」のMVフル・ヴァージョンが動画サイトGYAO!にて本日より先行配信

11月7日にファースト・アルバム『REI』をリリースするシンガー・ソングライター/ギタリストRei。このアルバムにも収録される最新シングル「Silver Shoes」のミュージック・ビデオのフル・ヴァージョンが10月24日より動画サイトGYAO!にて先行配信がスタートした。

GYAO! Rei 「Silver Shoes」

https://gyao.yahoo.co.jp/player/00101/v14592/v0871400000000551615/

また、本楽曲が収録されるファースト・アルバム『REI』のiTunesでのpre-orderとSpotifyのpre-saveも受付中。Spotifyでpre-saveするとReiのスペシャル動画コメントを観ることができる施策も実施中となっている。

・iTunes pre-order

・Spotify pre-save

■Rei 1st Album『REI』

2018年11月7日(水)リリース

各種予約まとめリンク

Limited Edition

・Limited Edition(CD+DVD):7inch見開き紙ジャケ仕様

品番:UCCJ-9217

価格:¥3,600(+税)

https://store.universal-music.co.jp/product/uccj9217/

Standard Edition

・Standard Edition(CD):CDサイズ見開き紙ジャケ仕様

品番:UCCJ-2163

価格:¥2,800(+税)

https://store.universal-music.co.jp/product/uccj2163/

Track List

M1 BZ BZ

M2 LAZY LOSER

M3 My Name is Rei

M4 Follow the Big Wave

M5 PLANETS

M6 Dreamin'

M7 Silver Shoes

M8 Clara

M9 MELODY MAKER

M10 The Reflection

M11 Arabic Yamato

M12 before sunrise

Limited Edition DVD

MUSIC FILM #2 “Rei of Light”

【参加ミュージシャン】

Vocal & Guitar: Rei / Bass: KenKen (LIFE IS GROOVE, RIZE, Dragon Ash), 角田隆太 (ものんくる) , 真船勝博(FLOWER FLOWER) / Drums & Percussion: ASA-CHANG (ASA-CHANG & 巡礼), 伊藤大地 , HAZE, みどりん (SOIL&"PIMP"SESSIONS) / Keyboards: ちゃんMARI (ゲスの極み乙女。), 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) / Marimba & Glocken: 加納りな / Sax: 後関好宏 / Trumpet: 村上基 (在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band)/Trombone ジェントル久保田(在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band)/ Flute: 武嶋聡 / Harp: 千賀太郎(MONSTER大陸) / Chorus: マナ, カナ, ユナ (CHAI)

Produced, Composed & Performed by Rei