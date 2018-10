■自由度の高くなったカスタマイズ機能でより強くて速くて美しい愛車にチューニングしよう

すべてのレースはガレージから始まるといっても過言ではありません。資金を貯めたら、パワーアップしたパフォーマンスショップに行って、ボディの軽量化やブレーキングの向上など、ライバルに勝てるマシンに仕上げて次のレースに参戦しましょう。

また、今作から、収録されている車はすべてカスタマイズが可能となり、ボディーカラーやボディキットをお好みに応じて変更できるのはもちろん、ボディを飾るデカール(ステッカー)もカスタム可能となり、豊富なセレクションの中からお好みのデザインを組み合わせてレイアウトできるなど、プレイヤーがより個性を発揮できるツールをご提供します。

■勝ち残り型レースモード「サバイバル」が登場!

従来のレース形式「ダービー」「タイムトライアル」に続く新たなレースモード「サバイバル」を導入。コース内に設けられたポイントで最下位になると脱落していく勝ち残りタイプのレースとなっています。タイムレースとは異なる緊張感が楽しめます。

(C)2018 Anuman Interactive SA. All rights reserved.Developed by Eden Games. Microids is a registered trademark of Anuman Interactive SA. All rights reserved. The names, designs and logos of all products are the property of their respective owners and used by permission. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Published and distributed by 3goo K.K.