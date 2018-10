タレントのぺこ&りゅうちぇる夫妻が、愛息子の生誕100日を記念して撮影した、家族写真にお祝いの言葉が溢れています。

■7月11日、リンクくん誕生

今年の7月11日、モデルでタレントのぺこさんは、第1子となる男児・リンクくんを出産したことを自身のツイッターで発表しました。

出産以降も、仕事のことやリンクくんの成長をツイッターやインスタで投稿するたびに話題に。

りゅうちぇるさんがイベントで語ったふたりの育児スタイルも反響を呼びました。

■「スーパーテンション上がっちゃった!」

22日、ぺこさんとりゅうちぇるさんは、運命の出会いを果たした場所でもある原宿へ、久々に散策したことをそれぞれのインスタグラムで報告。

「わたしは出産後はじめての原宿ショッピング&りんくの原宿デビュー」とのコメントが添えられているように、リンクくんが誕生してからはじめて3人での原宿ショッピングだったようです。

今日は家族3人で原宿へ💘わたしは出産後はじめての原宿ショッピング&りんくの原宿デビューでスーパーテンション上がっちゃった!たのしかったな〜りゅうちぇる りんく ありがとう💘

「スーパーテンション上がっちゃった! たのしかったな〜りゅうちぇる りんく ありがとう」と、近所の公園の芝生でひと息つきながら、3人での原宿ショッピングを楽しんだ様子。

■100日記念に家族写真

原宿ショッピングを楽しんだ翌23日は、「かわいいお洋服を着て100日記念の写真撮影をしてきたよ」と、家族写真の撮影を行ったことを報告。

今日は @nutty_littleroomanddeco のかわいいお洋服を着て @tamahiyophotostudio で100日記念の写真撮影をしてきたよ✨👪🎉 リンクカメラ目線上手すぎて少し眠たそうなのに必死に作り笑顔してて激かわすぎた…😂📸👏🏾 早く大きくなったら見せたいな〜〜

ぺこさんの笑顔や、リンクくんを抱くりゅうちぇるさんの優しい表情には、「ステキなスリーショット!」「3人とも天使」と幸せそうな姿を称賛する声が続出。

「とってもステキな家族写真だね。こっちまで幸せな気持ちになる」

「ステキなスリーショット、憧れです」

「かわいい! りゅうちぇるパパの顔! 3人とも天使!」

「100日目、おめでとうー! ぺこちゃん、りゅうちぇる…素敵な家族だよ」

■りゅうちぇる、父親の想い

「リンクカメラ目線上手すぎて少し眠たそうなのに必死に作り笑顔してて激かわすぎた…」と、当日のリンク君の様子を振り返りながら、「早く大きくなったら見せたいな〜」と、父親としての想いを綴っています。

今後も「ぺこ&りゅうちぇる」らしいスタイルでリンクくんを育てる姿を見守っていきたいですね。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)