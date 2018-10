【もうすぐお別れ】『ウォーキング・デッド』リックの最終エピソードはシーズン9第5話！卒業情報総まとめ

『ウォーキング・デッド』シーズン9が盛り上がる中、卒業が確定しているアンドリュー・リンカーン演じるリックの最終登場エピソード回が発表されました。今回はその情報を含めた、リック卒業の情報をガッツリまとめちゃいました。(※シーズン9までのネタバレを含む記事です。)

10月よりシーズン9がスタートしている人気ドラマ『ウォーキング・デッド』。

主人公であるリック・グライムズを演じているアンドリュー・リンカーンは今回のシーズンを持って番組を卒業することが決まっています。

以前はシーズン9の前半で卒業するという大まかな予定となっていましたが、ついにその卒業するエピソード回が決定。

“リック卒業”に関する情報をまとめてご紹介します!

リック最後のエピソードは第5話「後に来るもの」

シーズン9の第5話である「What Comes After(後に来るもの)」がリック・グライムズ最後のエピソードになることが番組公式Twitterで発表されました。

全米では11月4日(日)の放送予定で、日本では11月5日(月)がその放送日になります。

「16話もあるのにたった5話で卒業するなんて…」と思いの方も多いはず。

10月24日現在までにシーズン9は第3話まで放送されており、リックの卒業までなんとわずか残り2話となっています。

リックが劇中で絶命してしまうのか、もしくは旅に出るのか……様々な憶測が飛んでいますが、その最後の姿に世界中が注目している状態です。

かつての同僚、シェーンが再登場予定

シーズン前半で元親友であり、同僚であったシェーン役のジョン・バーンサルがシーズン9に再登場することが決まっています。

初期の『ウォーキング・デッド』で絶命したキャラクターであるため、リックの幻覚かフラッシュバックでの再登場になると推測されています。

そうなると「やはりリックは絶命して、その死に際にシェーンのことを思い出すのでは」と想像してしまいますよね。

どのようにシェーンが再登場するのか、こちらも気になる要素のひとつ。

どちらにしても、懐かしのシェーンにまた会えることはとても楽しみですね。

リック卒業を決めたその理由

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Andrew Lincoln speaks onstage during The Walking Dead panel during New York Comic Con at The Hulu Theater at Madison Square Garden on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Andrew Toth/Getty Images for New York Comic Con)

アンドリュー・リンカーンは約10年もの間イギリスにいる家族と離れ、『ウォーキング・デッド』の撮影に身を置いていました。

そのため、今後は家族と過ごす時間を取り戻すためにリックから卒業することを決めたと話しています。

また、リックを充分に演じてきたと話し、「番組が繁栄し続けるために番組を出発する必要がある」と確信していると米EWに語っています。

同じように長く番組に登場したモーガン役のレニー・ジェイムズがスピンオフシリーズの『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』に旅立ったことも素晴らしい変化のひとつだと絶賛しているようです。

番組が変わり続け、進化していくためにはメインキャラクターの旅立ちも必要なのかもしれません。

AMC

リック卒業の第5話が楽しみなような、その日が来てほしくないような複雑な気持ちですが、リック最後の日まで彼を応援していきましょう。