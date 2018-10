【BULLブル 法廷を操る男】シーズン2放送開始記念！マイケル・ウェザリー他キャスト達を徹底解剖

『NCIS:ネイビー犯罪捜査班』を降板したマイケル・ウェザリーが主演し、シーズン1も好評だった『BULL ブル』。待望のシーズン2放送開始を記念して、マイケル・ウェザリーやキャストたちのトリビアや私生活、過去出演作などをまとめました。

マイケル・ウェザリー(ジェイソン・ブル役) Michael Weatherly

スイス製アーミーナイフの輸入業などで財を成した父親がいて、かなり裕福な家庭で育ったようです。

1995年に女優のアメリア・ハインルと結婚し、第1子が誕生するものの離婚。

『ダークエンジェル』で共演した、当時19歳!!のジェシカ・アルバとの婚約がNewsになったのは01年頃。

ジェシカ・アルバにとってマイケルが初めての彼氏で、2年間の婚約期間があったものの結婚することなく破局してしまいます。

現在は女医の奥様との間に2人のお子さんがいます。

人気ドラマを降板した後は、しばらくお休みをする俳優さんが多い中、マイケルはすぐに『BULL』の撮影に取り掛かりました。

主演ということで、やはり気合も半端ないですね!

NEW YORK, NY - OCTOBER 18: Michael Weatherly attends Lifeline New York Hosts Annual Benefit Luncheon At The Liederkranz Foundation at Liederkranz Club, NYC on October 18, 2018 in New York City. (Photo by Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images)

フレディ・ロドリゲス(ベニー・コロン役) Freddy Rodriguez

『シックス・フィート・アンダー』や『アグリー・ベティ』『ナイトシフト 真夜中の救命医』にレギュラー出演していたフレディ・ロドリゲス。

彼は1995年、20歳の若さで結婚しているのですが、そのお相手マリア・エルシー・リベラは高校の同級生なんだとか。高校時代から付き合い、卒業後にゴールインし、今でも仲良しなんて、まさに理想のカップル!

NEW YORK - MAY 06: Actor Freddie Rodriguez and wife Elsie Rodriguez attend the 'Poseidon' premiere at the Tribeca Performing Arts Center May 6, 2006 in New York City. (Photo by Peter Kramer/Getty Images for TFF)

ジェニーヴァ・カー(マリッサ・モーガン役) Geneva Carr

女優になる前は、キャリアを磨くためにフランスでフランス語を学び、アメリカでMBAを取得しています。

帰国後には、フランス系の銀行でキャリアを磨いている時に、オフブロードウェイの舞台を観て一念発起。

会社を辞め、女優になることを決意したそうです。

エリートの道を捨て、かなり思い切った決断をした彼女ですが、26歳にデビューした後は、ドラマやショートムービー、映画などに出演していました。

今回の『BULL』がはじめての本格的なレギュラー作品です。

NEW YORK, NY - MAY 20: Actress Geneva Carr attends the party for Ava DuVernay and 'Queen Sugar' hosted by OWN at Laduree Soho on May 20, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

クリストファー(クリス)・ジャクソン(チャンク・パーマー役) Christopher Jackson

ブロードウェイでミュージカル俳優としてキャリアをスタート。

デビュー作はディズニーの名作『ライオン・キング』だったそうで、数年間ショーに出演し、最終的には主人公シンバの役を演じました。

作曲活動も行っていて、『セサミストリート』の劇中ソングや、『NCIS:LA』に出演しているLLクールJに楽曲を提供したこともあります。

テレビ業界に進出したのは比較的最近で、2003年に『OZ オズ』に出演したのがはじまり。

舞台、映画、ドラマと活躍している彼も、今回の作品がドラマ初レギュラーとなります。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: Christopher Jackson attends the Annual Charity Day hosted by Cantor Fitzgerald, BGC and GFI at Cantor Fitzgerald on September 11, 2018 in New York City. (Photo by Presley Ann/Getty Images for Cantor Fitzgerald)

ジェイミー・リー・カーシュナー(ダニー・ジェームズ役) Jaime Lee Kirchner

8歳の頃、地元テネシー州の地方劇場の舞台に立ったのがキャリアのはじまり。

子どもの頃は、地元の劇場に立つだけでしたが、17歳の時にミュージカル『RENT レント』のオーディションに参加したことから人生が変わり始めます。

『RENT レント』では4年以上にわたり、主要キャストの1人であるミミを演じ、そのツアーはアメリカ国内だけにとどまらず、日本でも公演を行ったことがあるんです!

ブロードウェイとの大きな契約の話もあったそうですが、2006年からは本格的にTV女優としてのキャリアをスタートさせます。

主要キャストの1人として登場した『Just Legal(原題)』は7話でキャンセルされてしまいましたが、『CSI:科学捜査班』『ドールハウス』などにゲスト出演し、『BULL ブル』出演の足掛かりをつかみました。

NEW YORK, NY - MAY 15: Jaime Lee Kirchner attends the 2018 The Paley Honors at Cipriani Wall Street on May 15, 2018 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage)

アナベル・アタナシオ(ケイブル・マックロリー役) Annabelle Attanasio ※ネタバレ注意!!

彼女の父親ポール・アタナシオは、作家として主にドラマの台本を手掛けています。

これまでに手掛けた作品は、『Law&Order』シリーズ、『30ROCK』など人気作ばかりですが、彼が現在手掛けているのが『BULL』なんです。

つまり、アナベルは父ポールが手掛けたドラマに出演しています。

そんなアナベル自身も、女優だけではなく製作(主に監督として)に興味があり、短編映画などを製作しています。

少しネタバレになってしまいますが、アナベルはシーズン2まではレギュラーとして出演していますが、監督業に専念するためにシーズン2を最後にドラマを降板しています。

NEW YORK, NY - MAY 15: Annabelle Attanasio attends the 2018 The Paley Honors at Cipriani Wall Street on May 15, 2018 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage)