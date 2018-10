人気TVアニメ『Free!』劇場版最新作をはじめ3作とTVシリーズ第3期が日テレプレスにて一挙放送決定！

株式会社CS日本が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、 10月27日(土)に『劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆/約束』『特別版 Free!-Take Your Marks-』『Free!-Dive to the Future-』の4作が、11時間10分にわたり一挙放送決定!

第2回京都アニメーション大賞奨励賞を受賞した、おおじこうじ氏の小説「ハイ☆スピード!」を原案に、 2013年から計3シーズンが放送された人気テレビアニメ『Free!』。

2017年公開の劇場版『劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆/約束』は、水泳にかける少年たちの熱い想いや繊細な心のやりとりを描いた物語を、2本の劇場版として再構築された作品。

その後公開された劇場版最新作『特別版 Free!-Take Your Marks-』は、高校卒業を控えた仲間たちの心あたたまる早春の物語から、熱く激しい水泳勝負までを描いた新作4篇のアニメーション作品です。テレビ初放送でお届けされます。

また、TVシリーズ第3期となる『Free!-Dive to the Future-』では、高校を卒業し、水泳でつないだ絆を胸にそれぞれの未来へ歩み出した彼らの友情と青春が描かれます。

人気シリーズを4作品あわせてお楽しみください。

放送情報● 劇場版 Free! -Timeless Medley- 絆

【声の出演】島﨑信長(七瀬 遙)、 鈴木達央(橘 真琴)、代永 翼(葉月 渚)、平川大輔(竜ヶ崎 怜) 、

宮野真守(松岡 凛)、 細谷佳正(山崎宗介)、宮田幸季(似鳥愛一郎)、鈴村健一(御子柴百太郎)、

豊永利行(椎名 旭)、内山昂輝(桐嶋郁弥)

【放送日時】10月27日(土)11:00~12:40

日テレプラス 番組ページ

● 劇場版 Free! -Timeless Medley- 約束

【声の出演】島﨑信長(七瀬 遙)、 鈴木達央(橘 真琴)、代永 翼(葉月 渚)、平川大輔(竜ヶ崎 怜) 、

宮野真守(松岡 凛)、 細谷佳正(山崎宗介)、宮田幸季(似鳥愛一郎)、鈴村健一(御子柴百太郎)、

豊永利行(椎名 旭)、内山昂輝(桐嶋郁弥)

【放送日時】10月27日(土)12:40~14:30

日テレプラス 番組ページ

● 特別版 Free!-Take Your Marks-

【声の出演】島﨑信長 (七瀬 遙)、鈴木達央(橘 真琴)、代永 翼(葉月 渚)、平川大輔(竜ヶ崎 怜)、 宮野真守(松岡 凛)、細谷佳正(山崎宗介)、宮田幸季(似鳥愛一郎)、鈴村健一(御子柴百太郎)

【放送日時】10月27日(土)14:30~16:40

日テレプラス 番組ページ

● Free! -Dive to the Future- 一挙放送

【声の出演】島﨑信長 (七瀬 遙)、鈴木達央(橘 真琴)、宮野真守(松岡 凛)、内山昂輝(桐嶋郁弥)、 豊永利行(椎名 旭)、木村良平(遠野日和)、細谷佳正(山崎宗介)、野島健児(桐嶋夏也)、 日野 聡(芹沢 尚)、代永 翼(葉月 渚)、平川大輔(竜ヶ崎 怜)、宮田幸季(似鳥愛一郎)、 鈴村健一(御子柴百太郎)、鈴木千尋(鴫野貴澄)、渡辺明乃(松岡 江)、阿部 敦(早船ロミオ)、 松岡禎丞(石動静流)、広橋 涼(国木田 歩)、御子柴清十郎(津田健次郎)、草尾 毅(龍司)、 木内秀信(ミハイル)

【放送日時】10月27日(土)16:40~22:10

日テレプラス 番組ページ

チャンネル情報

※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)

J:COM(Ch.757)ほか全国CATV

ひかりTV(Ch.555)