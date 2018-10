『あんさんぶるスターズ！』ユニットソングCDアルバムシリーズ発売記念Twitterキャンペーンより、ポスター掲載場所が公開！

大人気アイドルプロデュースゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!(あんスタ)』より、「Switch」と「MaM」のユニットソングCDアルバムシリーズが2018年10月24日(水)に発売! それを記念したTwitterキャンペーンが実施中です!

今回のミッションは“ポスターを探せ!”。同日より2ヶ所に掲載される「Switch」と「MaM」のポスターにキーワードが記載されており、それをハッシュタグ:#あんスタアルバムを付けてツイートすることで、応募完了となります。

この度、先日ヒントを公開したポスター掲載場所を発表! 「Switch」のポスターが“JR東海 岐阜駅 改札内”、「MaM」のポスターが“西鉄 福岡(天神)駅 2階ソラリア口改札外)”です。行ったけれど見つけられなかったという方は、再度足を運んでみてはいかがでしょうか。

Twitterキャンペーン概要

応募方法:掲示されるポスターのキーワードを記載し【#あんスタアルバム】をつけてtweet

応募期間:2018年10月22日~10月28日まで

賞品:抽選でユニット毎に「宣伝告知ポスター(非売品)」を10名様にプレゼント!

当選発表:賞品の発送を以って代えさせていただきます。



● ご注意

【該当の駅や駅係員の方への問い合わせは固くお断り申し上げます】

・広告をご覧の際は、他の駅の利用者の通行の妨げにならないようにご注意いただき、

ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみ下さいますよう、お願い申し上げます。

・各地域により、掲出期間が異なりますので予めご了承ください。

・駅や駅員の通常業務に支障をきたすような場合は、ポスター掲出が中止となる場合もございます。

● 個人情報情報の取り扱いについて

※応募するには、アニメイトタイムズの公式Twitter(animatetimes)をフォローしている事が必須です。

※プレゼント抽選後、当選者にはTwitterのダイレクトメッセージにてご連絡際し上げます。

※ご提供いただく個人情報は、本企画と担当するアニメイトタイムズが責任をもって管理し、プレゼント当選者への連絡等にのみ利用いたします。

今回は「Switch」と「MaM」です! 掲示期間は2018年10月22日~10月28日までですので皆さん是非見つけてくださいね!



「Switch」答え:JR東海 岐阜駅 改札内

● あんさんぶるスターズ!アルバムシリーズ Switch

【発売日】

2018年10月24日(水)

【キャスト】

逆先夏目(CV:野島健児)、青葉つむぎ(CV:石川界人)、春川宙(CV:山本和臣)

● アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【アルバム】あんさんぶるスターズ! アルバムシリーズ Switch 初回限定生産盤

【アルバム】あんさんぶるスターズ! アルバムシリーズ Switch 通常盤



【収録内容】

1.エメラルドプラネット

2.Temptation Magic

3.Knockin’ Fantasy

4.イースター・カーニバル

5.Galaxy Destiny

6.I “Witch” You A Happy Halloween!

7.Eccentric Party Night!!(五奇人/BONUS TRACK)

8.Secret Gravity(逆先夏目 Solo)

9.ブルーバード・ハミング♪(青葉つむぎ Solo)

10.VIVID ROLE-PLAYING(春川 宙 Solo)

【価格】

[初回限定生産盤]\5,000+税

[通常盤] 3,000+税

【商品コード】

[初回限定生産盤]FFCG-0085/JAN:4571436945860

[通常盤]FFCG-0086/JAN:4571436945877

【発売元】

フロンティアワークス・Happy Elements

【販売元】

フロンティアワークス



「MaM」答え:西鉄 福岡(天神)駅 2階ソラリア口改札外)

あんさんぶるスターズ!アルバムシリーズ MaM

【発売日】

2018年10月24日(水)

【キャスト】

三毛縞斑(CV:鳥海浩輔)

● アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【アルバム】あんさんぶるスターズ! アルバムシリーズ MaM 初回限定生産盤

【アルバム】あんさんぶるスターズ! アルバムシリーズ MaM 通常盤



【収録内容】

1.Blooming World

2.Festive!

3.君印 Be Ambitious!!

4.辻風に吹かれて(with team 牛若丸)

5.RevolTrad~維新伝心~ (with 紅月)

6.See You Again (三毛縞 斑 solo)

【価格】

[初回限定生産盤]\4,000+税

[通常盤] 2,300+税

【商品コード】

[初回限定生産盤]FFCG-0087/JAN:4571436945884

[通常盤]FFCG-0088/JAN:4571436945891

【発売元】

フロンティアワークス・Happy Elements

【販売元】

フロンティアワークス



『あんさんぶるスターズ!』ユニットソングCD公式サイト

『あんさんぶるスターズ!』公式サイト

『あんさんぶるスターズ!』公式ツイッター(@ensemble_stars)