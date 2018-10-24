「イングレス」第2話「Escape - Past - Destiny」先行カット到着！

TVアニメ『INGRESS THE ANIMATION』より、2018年10月24日（水）放送の第2話「Escape - Past - Destiny」の先行カットが到着した。
『INGRESS THE ANIMATION』の原作は、2013年の公式ローンチから世界200以上の国と地域に配信されたスマートフォン向け位置情報ゲーム『Ingress』。触れた物の記憶を読むことができる主人公・翠川誠が、未知の物質「XM」の研究所爆発事故現場で不可解な記憶を見ることから物語は始まる……。
また本作は、Twitterで感想をつぶやくと「キャストサイン入り第1話アフレコ台本」など、豪華プレゼントが当たるキャンペーン開催。詳細は公式Twitterまで。
TVアニメ『INGRESS THE ANIMATION』第2話「Escape - Past - Destiny」は、2018年10月24日（水）24時55分より、フジテレビ「+Ultra」にて放送。NETFLIXでは全話一斉配信中。
フジテレビ 新TV アニメ枠「＋Ultra」（プラスウルトラ）第一弾
・2018 年10月17日よりフジテレビ「+Ultra」にて毎週水曜日24：55 から放送
・NETFLIX にて10月18日（木）より日本先行全話一斉配信
ほか各局にて放送
関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／北海道文化放送／BS フジ
・関西テレビ 10月23日(火) 25：55～
・東海テレビ 10月20日(土) 25：55～
・テレビ西日本 10月17日(水) 25：55～
・北海道文化放送 10月17日(水) 24：55～
・BS フジ 10月24日(水) 24：00～
(C)「イングレス」製作委員会
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