■「ゼノギアス」生誕20周年イヤーを華やかに彩るLPレコードが完全生産限定で登場!

1998年にスクウェア(現スクウェア・エニックス)より発売されたゲーム「ゼノギアス」。発売から20周年を迎えた同作は、リバイバルBlu-rayサントラの発売やオフィシャルコンサート開催など、本年は音楽関連でも20周年を記念した展開を見せてきました。

本作は、「Xenogears Original Soundtrack Revival Disc - the first and the last -」(2018年発売)にも収録されたオリジナル音源はもちろん、過去にリリースされたアレンジアルバム「CREID」(2005年発売)、オーケストラアルバム「MYTH」(2011年発売)より選定された全18曲を、作曲家・光田康典氏監修のもと収録した2枚組LPレコード商品です。

LPレコードならではの温かみのある音で、さらに深く名曲たちの調べを心に刻み込むようにとの思いを込め光田氏によって命名されたタイトル「- SHINKAKU(心覚)-」の名に違わぬ選曲。そしてお馴染みの山下慶一氏デザインによる神秘的なジャケット。「ゼノギアス」ファン必携の20周年記念アイテムが、満を持しての登場です。

■}|オリジナルとアレンジの聴き比べもできる全18曲の収録楽曲を公開!

本作にはゲームのオリジナル音源はもちろんのこと、アレンジアルバム「CREID」、オーケストラアルバム「MYTH」や、コンサートでも歌唱をしたAnunaがコーラスを担当する楽曲など、そのメロディーが深く心に刻まれる全18曲をLPレコード2枚に収録しています。

特設サイト

http://www.square-enix.co.jp/music/sem/page/xenogears/shinkaku/

(C)1998, 2011, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.