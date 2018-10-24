【WBSC U-23ベースボールワールドカップオープニングラウンド】JPNがCOLを破る

第2回WBSC U-23ワールドカップは10月24日 (水)、エドガー・レンテリア・ナショナルベースボールスタジアムでU-23コロンビア代表男子 vs U-23日本代表男子の試合が行われた。COL 2 - 7 JPN とし、JPNが5点差の見事な勝利となった。
メンバー
■ U-23日本代表男子
1 中 島田
2 遊 大河
3 左 岸里
4 三 内田
5 一 安田
6 指 宮澤
7 捕 堀内
8 二 西巻
9 右 周東
投 寺島
第2回WBSC U-23ワールドカップは10月24日 (水)、エドガー・レンテリア・ナショナルベースボールスタジアムでU-23コロンビア代表男子 vs U-23日本代表男子の試合が行われた。COL 2 - 7 JPN とし、JPNが5点差の見事な勝利となった。
メンバー
■ U-23日本代表男子
1 中 島田
2 遊 大河
3 左 岸里
4 三 内田
5 一 安田
6 指 宮澤
7 捕 堀内
8 二 西巻
9 右 周東
投 寺島
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