【WBSC U-23ベースボールワールドカップオープニングラウンド】JPNがCOLを破る

野球 試合サマリー

第2回WBSC U-23ワールドカップは10月24日 (水)、エドガー・レンテリア・ナショナルベースボールスタジアムでU-23コロンビア代表男子 vs U-23日本代表男子の試合が行われた。COL 2 - 7 JPN とし、JPNが5点差の見事な勝利となった。

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メンバー

■ U-23日本代表男子

1　中　島田

2　遊　大河

3　左　岸里

4　三　内田

5　一　安田

6　指　宮澤

7　捕　堀内

8　二　西巻

9　右　周東

　投　寺島

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