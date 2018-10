■砲撃&魔法の強力コンボ!次元を凌駕するパワー!「ハローメイジ」

今回のアップデートより、追加予定の新ジョブ「ハローメイジ」は、遠距離でも近距離でもド派手に殲滅できる圧倒的なパワーを秘めた新ジョブです。砲撃専用武器「トゥインクルフィナーレ」を操り戦場を異次元のパワーで支配します。可愛さとパワーで圧倒するド派手なアクションにご期待ください。

■事前登録記念キャンペーン開催!LINEで友達に追加すると豪華アイテムをプレゼント!

大型アップデート事前登録を記念いたしまして、クリティカをLINEで友達に追加するとゲーム内通貨のカラットや[UR]ペットチケット1枚をプレゼント!ぜひご参加いただきハローメイジでド派手にクリティカの世界で暴れまわってください。

期間

10月23日(火)~10月29日(月)

内容

5,000カラット、[UR]ペットチケット1枚

受け取り方法

アップデート後クリティカ公式LINEより発送(保管期間30日間)

※なお、報酬はアカウント毎に一度しかもらえません。ご了承ください。

公式ブログ

http://blog.gamevil.co.jp/archives/77339704.html

事前登録キャンペーン特設ページ

https://event.withhive.com/ci/kritika/halomage/ja

クリティカ ~天上の騎士団~ iOS版ダウンロード

クリティカ ~天上の騎士団~ Android版ダウンロード

