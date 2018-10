■「シアトリズム ファイナルファンタジー オールスターカーニバル」本日新曲追加!!

「FINAL FANTASY X-2」、「FINAL FANTASY TACTICS」、「FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES」、「FINAL FANTASY 零式」から、それぞれ1曲ずつ追加されます。

詳細はこちら

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/45446

■新たな「ルクスクリスタルバトル」がスタート!!

プレイヤーが2つのチームに分かれてポイントを競う49回目の「ルクスクリスタルバトル」がスタート!今回は「あなたはどっち派!?攻撃アイテム対決!」南極の風チームかボムのかけらチーム、どちらかに参加してください!

全国勝利チームにはプロフィカイラスト「トンベリ」、店舗勝利チームには楽曲「【BMS】MOBIUS FINAL FANTASY メドレー from MOBIUS FINAL FANTASY メドレー」が贈られます!

今回のルクスクリスタルバトル報酬

個人報酬としてサウンドメダルが贈られます!また、全国勝利チーム・店舗勝利チームには以下の報酬が贈られます。

開催期間

10月24日(水)8:00~11月6日(火)23:59

詳細はこちら

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/45447

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.