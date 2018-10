■150万ダウンロード突破記念キャンペーン

おかげさまで「真・三國無双 斬」は累計150万ダウンロードを突破いたしました!これを記念し、プレイヤーの皆様にゲーム内アイテムをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

初回ログインプレゼント

期間中、ゲームへの初回ログイン時に、下記のアイテムを全員にプレゼントいたします。

受取期間:2018年10月24日(水)12:00~10月31日(水)11:59

プレゼント内容

金貨×1,000枚

★4~6 武将巻物×1

★4~6 装備箱×1

初級スキル巻物×1

毎日ログインプレゼント

ゲームへの初回ログイン時に、下記のアイテムを毎日プレゼントいたします。

受取期間:2018年10月24日(水)12:00~10月31日(水)11:59

※各日、12:00~翌日の11:59までのログインが対象となります

プレゼント内容

幻影討伐令【悲哀】×1

肉まん(大)×1

★3~6 武将巻物×1

経験値2倍イベント

メインストーリーのステージクリア時に獲得できる経験値が2倍となるイベントを、期間中毎日、時間限定で開催いたします。効率よく経験値を稼いで、武将を強化しましょう!

開催時間:毎日12:00~13:59/21:00~22:59

