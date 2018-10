“日本一インディースピリッツ”の最新タイトルとなる「Hand of Fate 2(ハンドオブフェイト2)」は、オーストラリアのDefiant Developmentが手掛けた、本格3Dアクションに、「カード」と「ボードゲーム」が融合したユニークなゲームとなっている。今回はそのゲームシステムについて紹介していこう。

■システム

ゲームは、謎のディーラーとのボードゲームで進行していく。駒を進めていくとエンカウンターと呼ばれるイベントが発生し、その結果によって物資の獲得ができたり戦闘に突入したりと、さまざまなイベントへと分岐していく。

プレイヤーの傍らにはボードゲームの舞台が模されたマップがある。舞台は全22のステージに分かれており、プレイヤーは各地を訪れ旅をしていく。プレイヤーは所持しているカードでデッキを構築し、様々な特徴を備えたステージに挑んでいく。

プレイヤーの選択によってゲームの流れは変化する。敵味方は固定されておらず、思い思いのプレイを楽しめる。

戦闘に突入した場合は、バトルフィールドで敵を殲滅しなければならない。HPが尽きるとゲームオーバーになってしまうので、ステージの最後まで到達するには、いかにダメージを受けないかががポイントとなる。

■「生と死のゲーム」で見る世界勢力

プレイヤーは「カード」と「駒」を使った「生と死のゲーム」を行う。ゲームを通して見る世界は「プレイヤーの失った記憶」をベースに形づくられるようだ。

帝国

領土拡大を進め、北へ侵攻して北国人と敵対。領土内では、人間が怪物化する疫病“堕落”の蔓延や戦争、盗賊と様々な問題を抱え、人々は困窮し皇帝に対しての不信感が高まっている。

北国

北国人・北方人と呼ばれる巨体を特徴とした複数の部族の住処。領土拡大を進める帝国に反抗し、帝国領土の村に対しても襲撃を行う。シャーマンや帝国の迫害から逃れる魔道士も住む。

堕落

帝国内で流行る疫病。感染者は人間としての面影は消え、人々に襲いかかるようになる。

■デッキ構築

各ステージ開始時に、プレイヤーは4種類のデッキを構築する必要がある。デッキに加えるカードによって、ステージで起こる出来事をある程度コントロールすることが可能。

仲間:ステージに連れて行く仲間を選ぶ。

エンカウンター:選択したカードの事柄がステージ内で発生する。

装備:選択したカードの装備が、ステージ内で入手できる。

物資:ステージ開始時に追加で所持できる。

ゴブリンに自動で構築してもらうこともできるが、構築力は熟練したプレイヤーにはかなわない。

■ガンビット

エンカウンター(イベント)の結果は、「ガンビット」と呼ばれるミニゲームが左右することがある。ゲームに成功すればより良いカードを入手できたり流れが良くなったり、その後の展開に影響する。

チョイス・ガンビット:シャッフルされたカードから1枚を選択する。カードは「大成功」「成功」「失敗」「大失敗」の4種類。

ダイス・ガンビット:複数のダイスを投げて目標値以上の値を目指す。

ホイール・ガンビット:ルーレットの様に回転するカードをタイミングよく止める。

振り子・ガンビット:振り子の様に動くビームを止め、ターゲットに当てる。

チョイス

ダイス

ホイール

振り子

■物資

エンカウンターの結果で「物資」が与えられる。その種類は「食料」や「名声」、「祝福」から「呪い」など様々。

食料:1歩進むと食料を1つ消費し、HPが5回復する。食料がない場合は飢餓となり、HPを10失う。

金貨:物資、装備品を購入できる他、エンカウンターの取引等で使用できる。

名声:一定の「名声」を条件とする装備品の入手やエンカウンターの達成が可能。

祝福:所持しているとプレイヤーに有利な効果をもたらす。

呪い:所持しているとプレイヤーに不利な効果をもたらす。

■バトル

戦闘はバトルフィールドでの3Dバトル。攻撃ボタンの連打でコンボ攻撃を決めつつ、敵からの攻撃には「防御」や「回避」で対応。「強打」で敵のガードや甲冑が壊せたり「リポスト」で反撃ダメージを与えられたり、時には敵と味方が入り乱れた本格的なバトルが楽しめる。

■装備品

フィールドや敵によって効果的な装備は異なる。どんな装備も幅広く入手して、ステージクリアに備えよう。

武器:片手剣、大型武器、二刀流の3種類あり、それぞれ特性が異なる。攻撃力や武器能力も様々だが、装備には「名声」が必要なものもある。

防具:盾、鎧、アクセサリー、アーティファクトと種類も様々で、防御力の他に物資の消費に影響を与えたり、ガンビットを有利にする特殊能力もある。

アーティファクト:使用回数に制限があるが、発動すると戦闘で強力な効果を発揮する。

■キャラクター

仲間カードをデッキにセットすることで冒険に連れていける。戦闘に参加する他、ガンビットでも手助けをしてくれたり、各キャラクター専用のエンカウンターも存在する。

エストレラ

帝国軍の元隊長。名高い地位と名声を手にしながらも、彼女は仲間や家族を選んだ。戦闘では剣と銃を使用する。

アリアドネ

鍛冶屋の娘。肉体も鋼と同じように強く打てば、望んだものになると考え、英雄になることを望んでいる。戦闘ではハンマーを使用。

コルビョルン

北国人の放浪者。家族を失い、自らの部族をも敵に回した彼は、人生の意味を探して南に旅立った。戦闘では二刀流を使用する。

マラクリプス

魔術師、道化師、放浪者。戦闘では火の玉を飛ばして攻撃する。また、能力を発動するとプレイヤーに被ダメージを一回無効化するバリアを得られる。

オーガ

ゴブリン

シャーマン

(C)2017-2018 Defiant Development Pty Ltd. All Rights Reserved.Published by Nippon Ichi Software, Inc. for Japan region.