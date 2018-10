「ゴジラ」×「エヴァ」コラボアトラクションが“USJ”に登場！クールジャパン2019にて

「『ゴジラ』『エヴァンゲリオン』コラボレーション」TM (C) TOHO CO., LTD. (C)カラーTM & (C) Universal Studios. AII rights reserved.

『ゴジラ』と『エヴァンゲリオン』のコラボアトラクションが、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に参加決定。同施設で行われる「ユニバーサル・クールジャパン2019」の“サマー・ターム”(2019年5月31日~8月25日)に登場する。

「ユニバーサル・クールジャパン2019」は、『ゴジラ』『エヴァンゲリオン』をはじめとした人気コンテンツの世界観が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のアトラクションとして再現されたイベントだ。5周年を迎える2019年は、史上最多の6大作品・計8アトラクションで展開。“スプリング・ターム”(1月18日~6月23日)、“サマー・ターム”(5月31日~8月25日)の2シーズンに分けて開催される。

“サマー・ターム”に登場する『ゴジラ』と『エヴァンゲリオン』のコラボレーションは、シアターアトラクション形式でおくられる。日本が世界に誇る2大キャラクターが繰り広げるここだけの体験に注目したい。イベント詳細情報は今後発表とのことだ。

また同“サマー・ターム”期間には『進撃の巨人』『美少女戦士セーラームーン』が、“スプリング・ターム”には『名探偵コナン』『ルパン三世』の施設がオープンする。

「『ゴジラ』『エヴァンゲリオン』コラボレーション」は、2019年5月31日~8月25日まで、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」で行われる「ユニバーサル・クールジャパン2019」“サマー・ターム”にて開催。

TM (C) TOHO CO., LTD. (C)カラー

TM & (C) Universal Studios. AII rights reserved.

MoA