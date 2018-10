■「スーサイド・スクワッド」のジョーカーにハーレイ、みーんな集合!大混乱がやってくる!

「レゴ DC スーパーヴィランズ」は、世界中のプレイヤーから高い評価を受けているレゴゲームシリーズの最新作で、数々のレゴゲームシリーズを手がけてきたTTGamesが開発を担当しております。本作ではジョーカーやハーレイ・クイン、デスストロークなど、DCのコミックスや映画に登場する悪役(ヴィラン)が大集合しています。

※本プレスリリースは「バットマン:アーカム・ナイト」のスクリーンショットや素材を使用しています。

ジョーカー

バットマンに登場するヴィランの中だけでなく、DCコミックスの中でも最も知名度が高いキャラクターの一人。

無邪気に邪悪な愉快犯のような犯罪を行い、それを追跡するバットマンとのやり取りを心から楽しんでいるキャラクター。さまざまな小道具を武器として戦うのが特徴だが、そのコミカルさはレゴになった本作ではさらに拍車が掛かっている。

ハーレイ・クイン

映画「スーサイド・スクワッド」で有名なキャラクターの仲間入りを果たした「ハーレイ・クイン」は、元々精神科医をしており、アーカム・アサイラムでジョーカーの担当をしていた。

接しているうちに次第にジョーカーに惹かれ、心身ともにジョーカーに尽くすヴィランになったエピソードがある。レゴになってもジョーカーに対してのラブラブパワーは健在どころかさらにスケールアップ?

キャットウーマン

時にはヒーロー側に、時にはヴィラン側に。作品によってその立ち位置を気まぐれなネコのように変えるのがキャットウーマン。

自分が達成したい目的の為ならば誰とでも組むようで、実は損得勘定だけで動かない。そんなしたたかなキャラクターはレゴになっても健在?

トゥーフェイス

元検事であり、高潔な人物であったが、裁判中に酸をかけられたことで見た目も精神も大きくゆがんでしまったキャラクター。

ゲーム内ではヒーローたちに追い詰められてピンチに陥ったヴィランたちの前に、同じように「表と裏」の二面性を持ったキャラクターのキャットウーマンとともに駆けつける!?

