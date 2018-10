■キャンペーン特設サイト「正義と正義の大激突」を公開!

キャンペーン特設サイト「正義と正義の大激突」

https://mobile.nexon.co.jp/faith/campaign/daigekitotsu

■先行プレイ解禁!第1回公式生放送

今冬の「FAITH」サービス開始に先駆け、同作の最新情報をお届けする公式生放送「FAITH ch.」(フェイスチャンネル)の第1回放送が、10月26日(金)に決定いたしました!放送では、「FAITH」のゲーム内容紹介に加えて、出演者による国内最速先行プレイの模様をお送りします。

また、2つの勢力で戦う本作の特徴にちなんで、ゲストのしろさんが神聖帝国ダルカン代表、ちゅうにーさんが連合国ガラノス代表として、番組内でも熱い戦いを繰り広げます。さらに、視聴者の皆様へのプレゼントも実施予定です。「FAITH」の魅力たっぷりでお届けする生放送を、どうぞお見逃しなく!

番組名

FAITH ch. 第1回リリース前生放送

放送日時

2018年10月26日(金)20:00~21:30(予定)

出演者(敬称略)

MC:森一丁

ゲスト:しろ、ちゅうにー

解説:かわでぃー(ネクソン「FAITH」運用チーム)

森一丁

しろ

ちゅうにー

視聴方法

以下のいずれかでご視聴いただけます。

■YouTuberが「FAITH」で激突!勝利チーム予想キャンペーンが11月2日(金)よりスタート!

人気YouTuber計6組が、「連合国ガラノス」チームと「神聖帝国ダルカン」チームに分かれて、「FAITH」内のバトルコンテンツで激突!対戦の模様は、11月8日(木)に出演者のKUNさんのYouTubeチャンネルで公開いたします。

それに先駆け、11月2日(金)より、勝利チームを予想するTwitterキャンペーンを開催いたします。予想が的中した方の中から抽選で、Amazonギフト券3,000円分やオリジナル”FAITHタオル”をプレゼント!キャンペーンの詳細や応募方法は、キャンペーン特設サイトをご参照ください。

開催期間

2018年11月2日(金)~11月8日(木)

参加YouTuber(敬称略)

連合チーム:さよドラ、KUN、ちゅうにー

帝国チーム:kosuke、なうしろ、RaMu

さよドラ

KUN

ちゅうにー

kosuke

なうしろ

RaMu

KUN YouTubeチャンネル(対戦動画公開予定)

https://www.youtube.com/channel/UCGjV4bsC43On-YuiLZcfL0w

■事前登録者数は40万人を突破!

おかげさまで、事前登録者数が40万人を突破!追加特典としてガチャ10回分相当の600ダイヤ、S以上防具ボックスの配布が決定いたしました。事前登録キャンペーンは引き続き開催中ですので、追加特典を目指して、公式サイト、公式Twitter、LINEなどからぜひご登録ください!

事前登録特典

10万人[達成]:300ダイヤ

20万人[達成]:500,000ゴールド、S以上アクセサリーボックス、復活チケット×10

40万人[達成]:600ダイヤ、S以上防具ボックス

60万人:S以上武器ボックス、S以上防具ボックス、S以上アクセサリーボックス

80万人:1,000,000ゴールド、限定アバター

事前登録方法

以下のいずれかの方法でご登録いただけます。

公式サイトからメールアドレスで登録

https://mobile.nexon.co.jp/faith

公式Twitterをフォロー

https://twitter.com/FAITH_NEXON

公式LINEを友だち登録

https://line.me/R/ti/p/%40pft5646q

Google Playから登録

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.faith.japan

