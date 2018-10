■事前登録者数80万人突破!

超豪華な事前登録特典を全プレイヤーにプレゼント決定!

好きなSSRレアリティの英雄を選べる「SSR英雄選択箱」

何度でも引き直せるスペシャルな「リトライ召喚券」

メインヒロイン「ゾーイ」のSSRレアリティ英雄「癒しの萌芽 ゾーイ」(CV:花澤香菜)

などなど豪華特典が、ゲームスタートしてすぐに手に入ります。可愛くて強力な英雄達と冒険のスタートダッシュを決めよう!

(C) Vector Inc. All Rights Reserved.(C) auer Media & Entertainment Corp., All Rights Reserved.