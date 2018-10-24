RainzのNewシングル『虹』がランキング1位を獲得

【タワーレコードランキング 2018年10月15日～10月21日】
【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 10.15-10.21
1. 虹 : Rainz
2. 僕だって泣いちゃうよ : NMB48
3. LOG OUT : #ハッシュタグ
4. Want you! Want you! : #NAME?
5. Memorial : King & Prince
6. Chroma/上海ハニー : XOX
7. 君にトロピタイナ : 寺嶋由芙
8. イダテンドリーマー : みやかわくん
9. ハカイノウタ(2018 update) c/w ドゥイ☆ドゥイ : シンセカイセン
10. 小さな願い/今を生きよう(Seize the Day) : 竹内まりや
【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 10.15-10.21
1. BDZ : TWICE
2. NCT#127 Regular-Irregular: NCT 127 Vol.1 : NCT 127
3. One More Time: Special Mini Album : SUPER JUNIOR
4. Star Light : 転校少女*
5. S･S･S : MY FIRST STORY
6. 重力と呼吸 : Mr.Children
7. UNLOCK : DAY6
8. BEST of U -side NIGHT- : ストレイテナー
9. BEST of U ？side DAY- : ストレイテナー
10. Friday n Night: 1st Mini Album : Kim YongKook
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