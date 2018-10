RainzのNewシングル『虹』がランキング1位を獲得

【タワーレコードランキング 2018年10月15日~10月21日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 10.15-10.21

1. 虹 : Rainz

2. 僕だって泣いちゃうよ : NMB48

3. LOG OUT : #ハッシュタグ

4. Want you! Want you! : #NAME?

5. Memorial : King & Prince

6. Chroma/上海ハニー : XOX

7. 君にトロピタイナ : 寺嶋由芙

8. イダテンドリーマー : みやかわくん

9. ハカイノウタ(2018 update) c/w ドゥイ☆ドゥイ : シンセカイセン

10. 小さな願い/今を生きよう(Seize the Day) : 竹内まりや

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 10.15-10.21

1. BDZ : TWICE

2. NCT#127 Regular-Irregular: NCT 127 Vol.1 : NCT 127

3. One More Time: Special Mini Album : SUPER JUNIOR

4. Star Light : 転校少女*

5. S・S・S : MY FIRST STORY

6. 重力と呼吸 : Mr.Children

7. UNLOCK : DAY6

8. BEST of U -side NIGHT- : ストレイテナー

9. BEST of U ?side DAY- : ストレイテナー

10. Friday n Night: 1st Mini Album : Kim YongKook

