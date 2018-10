■「モンスターハンター:ワールド」のモンスターぬいぐるみ第3弾!

ご好評頂いている「モンスターハンター:ワールド」のモンスターぬいぐるみ第3弾が10月25日(木)に発売!特徴的な形状の尻尾を持つ「トビカガチ」と「オドガロン」、獲物を飲み込む姿が印象的な「ドスジャグラス」、そして「モンスターハンター」シリーズ通して人気の高い「ディアブロス」の、全4種のラインナップ!今回も、かわいいデフォルメデザインでありながら、各モンスターの特徴となるポイントをしっかりおさえた造形のぬいぐるみです。

トビカガチ

オドガロン

ドスジャグラス

ディアブロス

商品名

モンスターハンター:ワールド モンスターぬいぐるみ(トビカガチ/オドガロン/ドスジャグラス/ディアブロス)

発売日

2018年10月25日(木)発売

希望小売価格

各2,000円(税抜)

素材

ポリエステル

サイズ

全高約200mm

発売元

株式会社カプコン

取扱先(一部取り扱いのない店舗有)

モンスターハンター ハンターズショップ

http://www.capcom.co.jp/goods/hss/

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00002482/

「カプコンカフェ」「キャラカプ」等のカプコン直営店

http://www.capcom.co.jp/amusement/

全国ホビーショップ、家電量販店ほか

※完売の際はご容赦ください。

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.