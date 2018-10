キャサリン妃の妹♡ロマンチックなファッションスタイル８選

英国王室のキャサリン妃の妹として知られるピッパ・ミドルトン。彼女のフェミニンかつエレガントな装いはぜひ参考したいものです。今回はそんなピッパのファッションを厳選してお届けします!

キャサリン妃の妹、ピッパ・ミドルトン

ENGLEFIELD GREEN, ENGLAND - MAY 20: Pippa Middleton and Catherine, Duchess of Cambridge attend the wedding of Pippa Middleton and James Matthews at St Mark's Church on May 20, 2017 in Englefield Green, England. (Photo by UK Press Pool/UK Press via Getty Images)

ウィリアム王子がキャサリン妃と交際を始めた頃、世間はキャサリン妃の生い立ちや過去、家族のことについても知りたがりました。その流れでキャサリン妃の妹であるピッパ・ミドルトンの存在が知られ、ロイヤルウェディングでの品のある美しい姿は多くの人の心に残りました。

そんなピッパは最近第一子を出産、お祝いの気持ちも込めて彼女の可憐なファッションの数々をご紹介していきます!

Catherine Middleton And Pippa Middleton Arrive At Westminster Abbey. (Photo by Antony Jones/Julian Parker/Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)

2015年 ウィンブルドン選手権

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2018/10/shutterstock_382751173-550x850.jpg

花柄のフェミニンなひざ丈ワンピースでウィンブルドン観戦へ。爽やかなミントグリーンカラーが少し日に焼けた肌にマッチしています!

2014年 GQメン・オブ・ザ・イヤー

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2014/12/06958851-450x674.jpg

この日は愛らしいベビーピンクのドレスを着用。健康的なスキントーンとの相性もバッチリ。レッドカーペットイベントに合わせて、生地には適度な光沢感も!

2016年 フロスト・サマー・基金募集パーティー

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2018/10/12287361-550x833.jpg

ロンドンを拠点とするチャリティーイベントによく出席しているというピッパ・ミドルトン。薄パープルの柔らかい生地感が優しい印象を与えてくれます。足元とバッグを薄ピンクで揃えているのも◎

2017年 ウィンブルドンスタイル

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2018/10/16269437-550x1015.jpg

この日はピンク色のメッシュとレースが美しいドレスで登場。全体的な甘さの中にもウエストを黒で引き締めたバランス感が素敵。こんな可愛いドレスを結婚式のお呼ばれで着てみたい!

ジャンプスーツスタイル

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2017/09/12848542-550x869.jpg

ジャンプスーツを着ているピッパを見るのはなかなかレアな事かも!トレンド感のあるスタイリッシュな装いにベビーブルーのバッグを合わせるテクニックも見習いたいです!

ルイ王子の洗礼式

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2018/10/19404675-550x825.jpg

ルイ王子の洗礼式には、パウダーブルーのマタニティルックで出席しました。上品なプリーツスカートと、お腹のふくらみをうまく隠したデザインをチョイス。

ハリー王子とメーガン妃の結婚式

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2018/10/19104331-550x730.jpg

今年の5月、ウェディングゲストの衣装として選んだのは、全体に小花が散りばめられたフェミニンなミントグリーンのドレスでした。小物をベージュでまとめてバランスを整えています。

ピッパのウェディングドレス

https://cld.fame10.com/image/upload/tcn,fauto,qauto,$w600/f10/2017/11/31381323-550x706.jpg

そしてやはり、ピッパの忘れられないファッションといえばこれ!キャサリン妃のマクイーンドレスにインスパイアされた、レースがあしらわれた繊細な袖部分は見事でした。ハイネックの長いドレスは彼女にぴったりでした!