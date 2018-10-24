医療衛生保障グループが巡回診療 チベット自治区ニンティ市

22日、臨時災害救援避難所に通じるジャングルの小道を歩く、広東省中山大学付属第五医院から医療支援で派遣されたニンティ市人民医院の楊中萌（よう・ちゅうほう）医師。（ニンティ＝新華社記者/劉東君）

【新華社ニンティ10月24日】中国チベット自治区林芝（ニンティ）市衛生・計画生育委員会が発起、主導し、同市人民医院と同市疾病予防管理センターの医療衛生スタッフで構成される医療衛生保障グループが22日、市内墨脱（メトク）県の臨時災害救援避難所で、健康診断や巡回診療、感染病早期警戒モニタリング、環境・衛生消毒などを実施した。

医療衛生保障グループが巡回診療 チベット自治区ニンティ市

22日、メトク県メトク鎮瑪迪村の臨時災害救援避難所で、農村医に環境・衛生消毒防護服の着用方法を指導するニンティ市疾病予防管理センター副主任医師の張睿（ちょう・えい）氏（左）。（ニンティ＝新華社記者/劉東君）

医療衛生保障グループが巡回診療 チベット自治区ニンティ市

22日、メトク県メトク鎮瑪迪村の臨時災害救援避難所で、農村医に環境・衛生消毒作業を指導するニンティ市疾病予防管理センター副主任医師の張睿（ちょう・えい）氏（右）。（ニンティ＝新華社記者/劉東君）

医療衛生保障グループが巡回診療 チベット自治区ニンティ市

22日、メトク県メトク鎮瑪迪村の臨時災害救援避難所で、健康診断と巡回診療を行う、広東省中山大学付属第一医院から医療支援で派遣されたニンティ市人民医院副主任医師の李振宇（り・しんう）氏（左）。（ニンティ＝新華社記者/劉東君）

医療衛生保障グループが巡回診療 チベット自治区ニンティ市

22日、メトク県メトク鎮米日村の臨時災害救援避難所で、健康診断と巡回診療を行う、広東省中山大学付属第五医院から医療支援のために派遣されたニンティ市人民医院の楊中萌（よう・ちゅうほう）医師（左）。（ニンティ＝新華社記者/劉東君）