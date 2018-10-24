あす10月25日（木）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビルの催し

【２階ギャラリー】沖縄タイムス創刊７０周年記念事業「琉球花三島 親川唐白陶芸展」 入場無料 午前１０時～午後６時（～２８日まで／最終日は午後５時まで） ※お客さま専用駐車場の用意はございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。

■催し物

種子取祭・奉納芸能（竹富島世持御嶽）▼ブックパーリー（県内、～１１月３日）

■伝統芸能

あけもどろ総合文化祭（午後６時、パレット市民劇場）▼嘉陽田朝裕ウチナー芝居（午後７時、てんぶす那覇）▼三板講習会（午後８時、キャンパスレコード）

■演劇・舞台

平成一揆～ＦＥＣ（午後８時、Ｏｕｔｐｕｔ）

■講演・研修

首里城御書院の座敷飾りと王府外交（午後６時半、県立芸大）

■アート・展覧会

オープン記念展・ゲート通り（沖縄市ヒストリートＩＩ、～２８日）▼きらきらひかる展（浦添市美術館、～２８日）▼迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～２８日）▼下道基行琉球ガラス展（ｍｉｙａｇｉｙａ－ｂｌｕｅｓｐｏｔ、～２８日）▼石川竜一・多和田真人展（ＰＩＮ－ＵＰ、～２８日）▼ブルース・オズボーン展（プラザハウス、～２８日）▼黄金の佇まい展（リウボウ美術サロン、～２９日）▼発掘調査速報展（与那原町コミュニティーセンター、～２９日）▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～１１月５日）▼松田共司作陶展（座喜味城跡ユンタンザミュージアム、～１１月１１日）▼県の水中・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～１１月２５日）▼伊良波ゆかりの組踊「雪払」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）▼県民の戦争被害と次代への継承（県平和祈念資料館、～１２月９日）▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１２月１３日）▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園、～１２月１５日）