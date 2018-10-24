みなさまこんにちは！Onion Gamesです。最新作シューティングゲーム「BLACK BIRD」Steam版は、2018年10月31日（火）に発売決定いたしました。

絶賛発売中のNintendo Switch版と同じ内容の通常版に加え、豪華特典がセットになったダウンロードコンテンツ「プレミアムパック」も販売いたします。プレミアムパックは、ピクセルアートやミニサウンドトラックなどが同梱されます。特別描き下ろしの「手描きキャラブック」は、ディレクター木村祥朗の手描きのキャライラストの落書きブックです。ぜひお買い求めください。

プレミアムパック内容

完全版ピクセルアートブック

完全版ボスアートブック

王国全景マップ

便利なアイコン 20種

手描きキャラブック

ミニサウンドトラック

01：Street Organ

02：Stage1 BGM

03：Theme Song

■「BLACK BIRD」Steam版 概要

タイトル：BLACK BIRD

開発/販売：Onion Games

ジャンル：循環型シューティング

発売日：2018年10月31日（火）16:00予定

価格

ゲーム：1,980円（税込）

プレミアムパック：1,980円（税込）

スペシャルセット：ゲーム＋プレミアムパック合計金額の10％割引額にて販売

発売URL

https://store.steampowered.com/app/857500/BLACK_BIRD/

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