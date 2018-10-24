みなさまこんにちは！Onion Gamesです。最新作シューティングゲーム「BLACK BIRD」Steam版は、2018年10月31日（火）に発売決定いたしました。
絶賛発売中のNintendo Switch版と同じ内容の通常版に加え、豪華特典がセットになったダウンロードコンテンツ「プレミアムパック」も販売いたします。プレミアムパックは、ピクセルアートやミニサウンドトラックなどが同梱されます。特別描き下ろしの「手描きキャラブック」は、ディレクター木村祥朗の手描きのキャライラストの落書きブックです。ぜひお買い求めください。
プレミアムパック内容
- 完全版ピクセルアートブック
- 完全版ボスアートブック
- 王国全景マップ
- 便利なアイコン 20種
- 手描きキャラブック
- ミニサウンドトラック
- 01：Street Organ
- 02：Stage1 BGM
- 03：Theme Song
■「BLACK BIRD」Steam版 概要
タイトル：BLACK BIRD
開発/販売：Onion Games
ジャンル：循環型シューティング
発売日：2018年10月31日（火）16:00予定
- 価格
- ゲーム：1,980円（税込）
- プレミアムパック：1,980円（税込）
- スペシャルセット：ゲーム＋プレミアムパック合計金額の10％割引額にて販売
発売URL
https://store.steampowered.com/app/857500/BLACK_BIRD/
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