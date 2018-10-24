Steam版「BLACK BIRD」が10月31日に発売決定！アートブックやサントラがセットになったDLCも登場

Onion Gamesは、PC(Steam)版「BLACK BIRD」を、10月31日に発売すると発表した。

みなさまこんにちは！Onion Gamesです。最新作シューティングゲーム「BLACK BIRD」Steam版は、2018年10月31日（火）に発売決定いたしました。

絶賛発売中のNintendo Switch版と同じ内容の通常版に加え、豪華特典がセットになったダウンロードコンテンツ「プレミアムパック」も販売いたします。プレミアムパックは、ピクセルアートやミニサウンドトラックなどが同梱されます。特別描き下ろしの「手描きキャラブック」は、ディレクター木村祥朗の手描きのキャライラストの落書きブックです。ぜひお買い求めください。

プレミアムパック内容

  • 完全版ピクセルアートブック
  • 完全版ボスアートブック
  • 王国全景マップ
  • 便利なアイコン 20種
  • 手描きキャラブック
  • ミニサウンドトラック
  • 01：Street Organ
  • 02：Stage1 BGM
  • 03：Theme Song

■「BLACK BIRD」Steam版 概要

タイトル：BLACK BIRD
開発/販売：Onion Games
ジャンル：循環型シューティング
発売日：2018年10月31日（火）16:00予定

  • 価格
  • ゲーム：1,980円（税込）
  • プレミアムパック：1,980円（税込）
  • スペシャルセット：ゲーム＋プレミアムパック合計金額の10％割引額にて販売

発売URL
https://store.steampowered.com/app/857500/BLACK_BIRD/

(C)Onion Games Inc. All Rights Reserved.

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