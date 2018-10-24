本日より開催するハロウィンイベントは、イベントクエスト、特殊クエスト、ガチャの3つのコンテンツで構成されています。イベントモンスター「プリンスランタン」が特定場所に常駐で発生し、そのモンスターを倒してイベントアイテムの入手やクエスト達成を目指します。

繰り返し遊ぶことで、限定ガチャを楽しむ専用ポイント「ハロウィン☆コスパポイント」や「限定ハロコスガチャチケット」を獲得できます。

実施期間：［限定クエスト］2018年10月24日（水）メンテナンス後～11月7日（水）メンテナンス迄

限定ガチャ：2018年10月24日（水）メンテナンス後～11月14日（水）メンテナンス迄

■イベントクエスト

イベントタブから受注できる「討伐」と「納品」のクエストがあります。クリアすることで、限定ガチャを楽しめる専用ポイントやイベント限定ガチャチケットが入手可能です。

ハロウィン☆コスパ入門－討伐…「限定ハロコスガチャチケット」

ハロウィン☆コスパ絶級－討伐…「限定ハロコスガチャチケット」

ハロウィン☆コスパ初級－納品…「ハロウィン☆コスパポイント」

ハロウィン☆コスパ中級－納品…「ハロウィン☆コスパポイント」

ハロウィン☆コスパ上級－納品…「ハロウィン☆コスパポイント」

※「討伐」クエストは24時間で1回のみクリアできます。

■特殊クエスト

通常の「クエスト」にある「特殊」タブ内から、対象クエストを受注可能です。対象クエストの「ハロウィン☆コスパ」は初級・中級・上級の3種類があり、「コスパ」挑戦チケットを使用して楽しめます。また、こちらの特殊クエストはイベントモンスターを討伐するだけで「ハロウィン☆コスパポイント」を入手できます。

■ハロウィンガチャ2種が登場

「限定ハロコスガチャ」

ハロウィンのイベントモンスターに有効な性能を持つオシャレ武器「ハロウィックソード」「ハロウィックメイス」「ハロウィックロッド」「ハロウィックボウ」の武器 4種類に加え、「HW シルクハット」「HW マジックハット」「ハロウィックタキシード♂」「ハロウィックドレス♀」「ハロウィックマント」などの防具が出現します。

また、同ガチャから「ロロナ」「ベルガモット」「キャットニップ」も出現します。「限定ハロコスガチャ」は有償コールの購入方法に加え、イベントにてガチャチケットを毎日最大2枚まで獲得可能です。

「ハロウィン☆コスパガチャ」

ハロウィンの関連イベントを攻略することで取得できる「ハロウィン☆コスパポイント」を貯めて、1回50ptで期間中は何回でも当ガチャを楽しめます。ガチャからは、見た目がかわいい「ロリポップソード」「ロリポップメイス」「ロリポップロッド」の武器3種類に加え、ウォルフ系衣装や頭装備などが出現します。

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