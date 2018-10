爆音映画祭がTVにやってくる！？“耳から鱗”の体験！おすすめ映画7本

通常の映画用の音響セッティングではなく、音楽ライヴ用の音響セッティングをフルに使い、大音響の中で映画を楽しむ‟爆音映画祭“。 巷を賑わせている話題のイベントがTVで楽しめる!?TV初放送の『グレイテスト・ショーマン』から何度でも観たい『ブレードランナー 2049』まで幅広いラインナップ!

通常の映画用の音響セッティングではなく、音楽ライヴ用の音響セッティングをフルに使い、大音響の中で映画を楽しむ‟爆音映画祭“。映画ファン&海ドラファンが注目しているこのイベントは、今はなき吉祥寺バウスシアターを拠点に2004年に誕生。現在では東京をはじめ、大阪、九州など各地で賑わいを見せているのです。

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

次の爆音映画祭の開催地はお台場。ユナイテッド・シネマアクアシティお台場で11月8日から11日まで限定上映されます。ここでは『ボヘミアン・ラプソディ』といった新作から夏の話題作『ミッション:インぽポッシブル/フォールアウト』まで8作を上映予定。最新作をいち早くチェックしたい方も、見逃した作品を大画面&高音質で楽しみたい方も楽しめます。

そんな爆音映画祭にあわせて映画専門サービスの「BS10 スターチャンネル」では‟TVで爆音映画祭 in スターチャンネル“を初開催!爆音映画祭の主宰者樋口氏が過去の爆音上映作品から7作を厳選し放送。本編直前に放送されるナビゲート番組も観れば爆音映画祭の魅力がまるわかり!

気になるその7本とは…

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

・爆音映画祭でも上映される『グレイテスト・ショーマン』

・クリストファー・ノーランの新たな代表作『ダンケルク』

・続編の製作が決まり再び注目を集めている『シャイニング』

・ライアン・ゴズリングの演技が光る何度でも観たい『ブレードランナー 2049』

・アカデミー賞2部門受賞したSF映画の金字塔『未知との遭遇[ファイナル・カット版]』

・世界中で絶賛されたエイミー・アダムズ主演作『メッセージ(2016)』

・エドガー・ライト監督の映画愛が溢れる『ベイビー・ドライバー』

© 2017 TriStar Pictures, Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

中でもいちおしは、アンセル・エルゴート主演の『ベイビー・ドライバー』。疾走感溢れるカーアクションと最高にクールな音楽のシンクロに大興奮してしまう作品。緻密に考え抜かれた映画の構成をあますことなく楽しむにはひとつの音も聞き漏らせない!まさに爆音にピッタリな作品です。

ハリウッド若手代表格アンセル・エルゴートは11月10日に『ビリオネア・ボーイズ・クラブ』が公開予定。両作を見比べてアンセルの魅力に酔いしれてみるのもいいですね。

TVで予習して。劇場に足を運んで。芸術の秋にとことん”爆音”を楽しんでみてはいかがですか?

BS10 スターチャンネル 11月特集「TVで爆音映画祭 in スターチャンネル」

【STAR1 字幕版】

11月6日(火)~ 11月9日(金)よる9:00~ 連日放送(※11月7日(水)~11月9日(金)は2作品ずつ)

11月17日(土)& 11月18日(日)ひる 連日一挙放送(全7作品)

「TVで爆音映画祭 in スターチャンネル」特集ページ

https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20181108

「爆音映画祭」オフィシャルサイト

http://www.bakuon-bb.net/