■最新プロモーションビデオを公開!

「ましろウィッチ」最新プロモーションビデオ、ゲームシステム編が公開されました。本作の見どころの一つである多彩な魔法攻撃シーンをふんだんに使用しております。ぜひお楽しみください。

■「ましろウィッチ」公式生放送 10月30日(火)20時より配信!

ゲストに声優の小澤亜李さんを迎え、岩野プロデューサー、神戸プロデューサーと共に、お送りいたします。気になるゲームの最新情報をお届け予定です。お楽しみに!

YouTube Live

https://www.youtube.com/watch?v=HiZKdK730TE

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/gate/lv316454457

出演者

小澤亜李(声優・道明寺みみか役)

岩野弘明(「ましろウィッチ」プロデューサー)

神戸駿(「ましろウィッチ」プロデューサー)

放送日時

2018年10月30日(火)20時~

