【新作ドラマ情報】あの人気ドラマがリブート化してカムバック！

ダークファンタジー『サブリナ: ダーク・アドベンチャー』が10月26日からNETFLIXにて配信開始!ハロウィンシーズンにピッタリの同ドラマは、『サブリナ』のリブート版。そこで2018年から2019年にかけてリブート化されるドラマを新情報や予告編と併せて紹介。懐かしい人気ドラマがどのようにリブート化されているかご注目。

ファンタジー・コメディ『サブリナ』がダーク・ファンタジーとなってリブート化!

『サブリナ』は、アーチ・コミックの原作を基に実写化し、1996年から2003年でシーズン7まで放送された人気ドラマです。

人間と魔女のハーフで16歳で魔法に目覚めたサブリナは、叔母のゼルダとヒルダのもとで魔法の修業するファンタジック・コメディ。

主人公を演じたメリッサ・ジョーン・ハートは本ドラマでブレイクし、『フェイクフィアンセ』。『メル&ジョー 好きなのはあなたでしょ?』などのコメディドラマでも主演を務めました。

UNITED STATES - CIRCA 1996: SABRINA, THE TEENAGE WITCH-- Melissa Joan Hart stars as Sabrina, a nice, adolescent witch who constantly wreaks havoc while trying to keep her powers secret in order to live a normal, teenage life, in the new comedy series premiering this fall, airing FRIDAYS (8:30-9 pm, ET) on the ABC Television Network. (Photo by George Lange/ABC via Getty Images)

そんなドラマ『サブリナ』が15年経って、リブート化されます。

『サブリナ: ダーク・アドベンチャー/The Chilling Adventures of Sabrina』

アーチ・コミック原作を青春ミステリーとしてドラマ化して成功した『リバーデイル』を手掛けたロベルト・アギーレ=サカサが『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』を手掛けました。

The Chilling Adventures of Sabrina

https://www.imdb.com/title/tt7569592/mediaviewer/rm3938418176

主演のサブリナ役にはキーナン・シプカが抜擢されました。

キーナン・シプカは、『名探偵モンク』や『マッドメン』に出演するなど子役から活躍。2012年にヤングハリウッド賞、2013年にヤングアーティスト賞し、2014年の「TIME」誌で<2014年最も影響力ある10代の25人>の1人にも選出されました。

ダークな世界観に変わっても、従来の“サブリナ”のイメージを損なわないキュートなサブリナを演じています。

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 19: Kiernan Shipka attends Netflix Original Series 'Chilling Adventures of Sabrina' red carpet and premiere event on October 19, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

「100年間の猫の刑」として魔法で黒猫にされた<セーレム・セーブレヘーゲン>も登場。

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 19: A cat attends the premiere of Netflix's 'Chilling Adventures of Sabrina' at Hollywood Athletic Club on October 19, 2018 in Hollywood, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

サブリナは16歳の誕生日に、魔女として力が目覚め、闇の道へと進む“獣の書”にサインをするよう決断を迫られます。 直前でサブリナはサインをする事を拒むものの、魔女として避けられない闇の道と、光の道の間で葛藤し、“ダークロード”に立ち向かうべく、魔法使いのアカデミーで魔術を学んでいきます。

Miranda Otto, Richard Coyle, Lucy Davis, Kiernan Shipka, Tati Gabrielle, Abigail F. Cowen, and Adeline Rudolph in Chilling Adventures of Sabrina (2018)

https://www.imdb.com/title/tt7569592/mediaviewer/rm2630449920

© Netflix

サブリナの恋人役ハーヴィーには、『オースティン&アリー』のオースティン役でブレイクしたロス・リンチ。メインボーカル&ギターを務めているバンド<R5>で来日も果たしている人気上昇中の俳優です。

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 19: Actor / Singer Ross Lynch attends the premiere of Netflix's 'Chilling Adventures Of Sabrina' at the Hollywood Athletic Club on October 19, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

ダークでエッジが効いている新ドラマ『サブリナ』は、ハロウィンの時期に合わせて10月26日からNETFLIXにて配信します。

サブリナ: ダーク・アドベンチャー | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

人気ドラマシリーズ『チャームド〜魔女3姉妹〜』がキャストも新たにリブート化!

フィービーが屋根裏で見つけた<影の教典>の呪文を唱えたきっかけに、プルー、パイパー、フィービーの3姉妹は魔女として覚醒し、襲ってくる悪魔や魔物たちと戦うファンタジー・ドラマ。

シャナン・ドハーティ、ホリー・マリー・コームズ、アリッサ・ミラノが三姉妹に扮し(途中シャナンが降板し、ローズ・マッゴーワンがレギュラー出演)セクシーな魔女を演じ人気となり1998年~2006年まで8シーズン続きました。

Alyssa Milano, Holly Marie Combs, and Shannen Doherty in Charmed (1998)

https://www.imdb.com/title/tt0158552/mediaviewer/rm4018968832

© 2004 Warner Brothers and Alliance Atlantis. All rights reserved.

『Charmed(原題)』

リブート化したドラマの舞台設定は、サンフランシスコではなく、ミシガン州のヒルタウンにある架空の町を設定しています。また、姉妹の設定も新しくなりました。

母親のマリソルと暮らしていた姉妹のメルとマギーと暮らしていた母親のマリソルは、悪魔から攻撃され殺害され、その3か月後メルとマギーには母親が秘密にしていた姉メイシー・ヴォーンと出会います。3姉妹の守護天使というハリー・グリーンウッドという人物が現れ、3姉妹に魔女として目覚めるかどうかの選択を迫るのです。

長女のメイシーはテレキネシス(念動力)、次女のメルは時間を止める力、三女のマギーはテレパシーを持ち、迫りくる悪魔と対決していきます。

Charmed (2018)

https://www.imdb.com/title/tt8416378/mediaviewer/rm2329967872

© 2018 The CW Network, LLC. All rights reserved.

写真:左がメル役のメロニー・ディアス、中央がメイシー役のマドレーヌ・マントック、右がマギー役のサラ・ジェフリーです。

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 06: (L-R) Actors Melonie Diaz, Madeleine Mantock, and Sarah Jeffery of CW's 'Charmed' pose for a portrait during the 2018 Summer Television Critics Association Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on August 6, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Benjo Arwas/Getty Images)

『Charmed(原題)』は、現在10月14日からThe CWより放送が開始されています。

『Magnum P.I. 』

アメリカのCBS局で1980年~1988年まで放送されたハードボイルド&コメディドラマです。

私立探偵を営む主人公トーマス・サリバン・マグナムを演じたトム・セレック は本作でブレイクしました。

LOS ANGELES - JANUARY 1: Actor Tom Selleck stars as Thomas Sullivan Magnum on the CBS television series 'Magnum, P.I.' He is in a red Ferrari 308 and wearing a Hawaiian floral print shirt. Image dated January 1, 1984. (Photo by CBS via Getty Images)

舞台はハワイ・オアフ島。オリジナルと同様ハワイの南国ビーチで赤いフェラーリを乗り回すマグナムが復活します。

トーマス・マグナムを演じるのは、『ホステル』で主演、『スーサイド・スクワッド』をエル・ディアブロ演じた ジェイ・ヘルナンデスです。

HONOLULU - MAY 18: MAGNUM P.I. is a modern take on the classic series starring Jay Hernandez (pictured) as Thomas Magnum, a decorated former Navy SEAL who, upon returning home from Afghanistan, repurposes his military skills to become a private investigator in Hawaii. MAGNUM P.I. will premiere on the CBS Television Network during the 2018-19 season. (Photo by Karen Neal/CBS via Getty Images)

オリジナルではベトナムから帰還した元海軍士官という設定ですが、リブート版はアフガニスタンから帰還した元アメリカ海軍特殊部隊(ネイビーシールズ)という設定。

トーマス・マグナムは大富豪で有名作家のロビン・マスターズから別荘のセキュリティを依頼され、その別荘に住みながら私立探偵を営み、様々な事件を解決していきます。

オリジナルでロビン・マスターズの財産マネージャーであったジョナサンのキャラクターは女性に設定が変わり、元MI6エージェントの女性ジュリエットが登場します。オリジナル同様、2匹のドーベルマンを引き連れています。

トーマスの仲間であるオーヴィル・"リック"・ライトとテオドール "TC"カルバンも登場。また、元帰還兵の仲間セバスチャンも加わります。

現在、アメリカのCBSで9月24日から放送開始しています。

NEW YORK - MAY 16: CBS presented its 2018-19 prime time schedule today, Wednesday, May 16, 2018 at Carnegie Hall, followed by a star studded party at The Plaza Hotel in New York City. An array of the Network's new and returning series stars attended both events. Pictured (L-R) Zachary Knighton, Jay Hernandez, Perdita Weeks, and Stephen Hill from MAGNUM P.I. (Photo by Timothy Kuratek/CBS via Getty Images)

『HAWAII FIVE-0』や『MACGYVER マクガイバー』と、懐かしのドラマをリブートしたピーター・レンコフが、脚本や製作総指揮として参加しています。『HAWAII FIVE-0』に続くヒットになるかどうか期待されています。

熱狂的なファンを持つSFドラマ『ロズウェル』がリブート化!

UFOが墜落した町ロズウェルの高校に通うリズは自身が働くダイナーの発砲事件の流れ弾にあたり瀕死の状態になった時に同級生のマックスが駆け付け、リズは無傷となりました。その出来事に疑問を抱いたリズは、マックスが宇宙人だという事を知ります。人間と宇宙人たちの恋愛を描きながら、宇宙人に関する様々な陰謀も絡め展開するSFドラマです。

1999年~2002年で3シーズン、アメリカのWBネットワークで放送され、日本では『ロズウェル ー 星の恋人たち』というタイトルで放送されました。

ヒロイン役のシリ・アップルビーはじめ、ジェイソン・ベア、キャサリン・ハイグル、ブレンダン・フェアなどがブレイクしました。

Katherine Heigl, Jason Behr, Shiri Appleby, and Brendan Fehr in Roswell (1999)

https://www.imdb.com/title/tt0201391/mediaviewer/rm2006292992

© 1999 Twentieth Century Fox. All rights reserved.

『Roswell,New Mexico(原題)』

リブート化では、登場人物たちの設定を高校生から20代の働く男女に変更。

ヒロインのリズは生物医学の研究者、宇宙人のマックスは地元の警察官という設定になっています。

NEW YORK, NY - MAY 17: (Exclusive Coverage) Lily Cowles, Nathan Parsons, Jeanine Mason and Michael Vlamis of 'Roswell, New Mexico' speak on stage during The CW Network's 2018 upfront at New York City Center on May 17, 2018 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The CW)

リズが高校時代のボーイフレンドのマックスと再会したところから物語が始まります。

青春ものだった前作とは違ったSFドラマとなっています。

リズ役は『グレイズ・アナトミー』出演のジャニーン・メイソン、マイケル役は『トゥルーブラッド』出演のネイサン・パーソンズが演じます。

また、リズの友人アレックス役で『プリティ・リトル・ライアーズ』のタイラー・ブラックバーンが出演します。

NEW YORK, NY - MAY 17: Michael Vlamis, Jeanine Mason, Lily Cowles, and Nathan Parsons attend the 2018 CW Network Upfront at The London Hotel on May 17, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

アメリカで2019年にTheCWネットワークで放送されます。

『バフィー~恋する十字架~』

女子高校生のバフィーが、時代でたった1人の選ばれた“ヴァンパイア・スレイヤー”として、襲い掛かるヴァンパイアたちと戦うホラー・アクションです。バフィーの高校生活も絡みながら青春ドラマの側面も描かれ、若い世代で大人気となり、アメリカでは1997年~2003年7シーズン続きました。

そんな『バフィー』シリーズがリブート化が、アメリカの製作会社20世紀フォックステレビジョンによって進んでいるようです。

Sarah Michelle Gellar in Buffy the Vampire Slayer (1996)

https://www.imdb.com/title/tt0118276/mediaviewer/rm2126983424

ヒロインのバフィーを演じるサラ・ミシェル・ゲラーは、ドラマのヒットと共に一躍スターとなりました。

また、デヴィッド・ボレアナズが演じたバフィーの恋人役のエンジェルが登場すると、エンジェルも人気となり単独主人公のスピンオフ・ドラマも放送されました。

人気ドラマだけあって、新バフィー役に注目が集まりそうです。

Sarah Michelle Gellar and David Boreanaz in Buffy the Vampire Slayer (1996)

https://www.imdb.com/title/tt0118276/mediaviewer/rm1260143360

ドラマを手掛けるのは<マーベル・シネマティック・ユニバース>のスピンオフ『エージェント・オブ・シールド』のモニカ・オウス=ブリーンが脚本を、クリエイターのジョス・ウェドンをはじめ、オリジナルの製作陣らがリブート化に関わるそうです。

懐かしの人気ドラマ『奥様は魔女』がリブート化

広告代理店に勤める夫ダーリンと専業主婦の妻サマンサというアメリカ中流家庭をベースに、実は妻のサマンサ「奥様は魔女だったのです」という設定からはじまり、サマンサが日常の問題を魔法で解決しようとすることから起こる珍騒動を描いたコメディドラマです。

アメリカでは、ABC局で1964年から1972年まで放送され、同時期に放送されたNBC局の『かわいい魔女ジニー』と人気を二分しましたが、日本では大人気となり何度も再放送されました。

BEWITCHED - Cast Gallery - May 22, 1969. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)ELIZABETH MONTGOMERY;DICK SARGENT

リブート化については、アメリカのABC局がパイロット版を発注。リブート版の脚本・製作総指揮は、ABC局で放送のドラマ『Black-ish』を手がけるYamara Taylorが務めるそうです。

『Black-ish』は、大手広告代理店で出世しビバリーヒルズの豪邸に住む黒人一家の家長ドレが、セレブ校に通う息子が白人の友人に影響されている事から、息子を黒人として鍛えるべく奮闘するコメディドラマです。

今回の『奥様は魔女』のリブート企画では、ダーリンは白人男性、サマンサは黒人女性の設定にするとのことで、人種問題も取り込んだコメディになるのではないかと言われています。

UNITED STATES - SEPTEMBER 26: BEWITCHED - gallery - Season Five - 9/26/68, Elizabeth Montgomery (Samantha), Erin Murphy (Tabitha), Dick York (Darrin), (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images)