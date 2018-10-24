■12週連続！サイン色紙プレゼントキャンペーンを開始！
公式Twitterをフォロー＆規定ツイートのリツイートを行ったお客様の中から、抽選で出演声優の直筆サイン色紙をプレゼントいたします。今回のキャンペーンはなんと12週連続でリツイートキャンペーンを実施、毎週4名のキャストのサイン色紙を、各1名様へプレゼントいたします。12週合計で、48名様にサイン色紙が当たる豪華キャンペーンとなっておりますので、ぜひ奮ってご参加ください。
記念すべき第一弾は、薬師如来役 松岡禎丞さん、観音菩薩役 内田雄馬さん、勢至菩薩役 天﨑滉平さん、虚空蔵菩薩役 谷山紀章さんのサイン色紙をプレゼント！
第一弾 開催期間
2018年10月24日（水）～11月7日（水）15:00まで
キャンペーン内容
1. 「なむあみだ仏っ！-蓮台 UTENA-」公式Twitterアカウント（@namuamiutena_PR）をフォローする。
2. 対象のツイートをリツイートする。
※（1）と（2）の両条件を満たした方へ抽選で各1名様（合計4名様）にサイン色紙をプレゼントいたします。
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
サイン色紙プレゼント対象キャストはこちら
- 薬師如来役：松岡禎丞
- 観音菩薩役：内田雄馬
- 勢至菩薩役：天﨑滉平
- 虚空蔵菩薩役：谷山紀章
- 弥勒菩薩役：村瀬歩
- 地蔵菩薩役：八代拓
- 不動明王役：河西健吾
- 帝釈天役：水中雅章
- 阿弥陀如来役：平川大輔
- 阿閦如来役：小林裕介
- 不空成就如来役：諏訪部順一
- 宝生如来役：鈴村健一
- 多聞天、難陀龍王役：斉藤壮馬
- 持国天、烏枢沙摩明王役：梶原岳人
- 増長天、金剛歌菩薩役：石谷春貴
- 広目天、迷企羅大将役：西山宏太朗
- 金剛燈菩薩、金色孔雀王役：井上雄貴
- 金剛塗菩薩、波夷羅大将役：安田陸矢
- 金剛舞菩薩、羅刹天役：市川蒼
- 金剛香菩薩、火天役：沢城千春
- 金剛嬉菩薩、月天子役：村上聡
- 金剛華菩薩、摩虎羅大将役：土岐隼一
- 金剛鬘菩薩、珊底羅大将役：中島ヨシキ
- 毘羯羅大将、焔摩天役：小林大紀
- 招杜羅大将、地天役：熊谷健太郎
- 真達羅大将、大威徳明王役：土田玲央
- 安底羅大将、乾闥婆王役：千葉翔也
- 宮毘羅大将、散脂大将役：野津山幸宏
- 文殊菩薩役：木島隆一
- 伊舎那天、風天役：田所陽向
- 日天子、摩醯首羅王役：坂泰斗
- マーラ役：大塚剛央
- イブリース役：酒井広大
- パズス役：川田祐
- サタン役：深町寿成
- 月光菩薩、歓喜天役：？？？
- 日光菩薩、軍荼利明王役役：？？？
※第二弾以降の期間や詳細につきましては、追ってご案内させていただきます。
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