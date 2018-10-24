■12週連続！サイン色紙プレゼントキャンペーンを開始！

公式Twitterをフォロー＆規定ツイートのリツイートを行ったお客様の中から、抽選で出演声優の直筆サイン色紙をプレゼントいたします。今回のキャンペーンはなんと12週連続でリツイートキャンペーンを実施、毎週4名のキャストのサイン色紙を、各1名様へプレゼントいたします。12週合計で、48名様にサイン色紙が当たる豪華キャンペーンとなっておりますので、ぜひ奮ってご参加ください。

記念すべき第一弾は、薬師如来役 松岡禎丞さん、観音菩薩役 内田雄馬さん、勢至菩薩役 天﨑滉平さん、虚空蔵菩薩役 谷山紀章さんのサイン色紙をプレゼント！

第一弾 開催期間

2018年10月24日（水）～11月7日（水）15:00まで

キャンペーン内容

1. 「なむあみだ仏っ！-蓮台 UTENA-」公式Twitterアカウント（@namuamiutena_PR）をフォローする。

2. 対象のツイートをリツイートする。

※（1）と（2）の両条件を満たした方へ抽選で各1名様（合計4名様）にサイン色紙をプレゼントいたします。

※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

サイン色紙プレゼント対象キャストはこちら

薬師如来役：松岡禎丞

観音菩薩役：内田雄馬

勢至菩薩役：天﨑滉平

虚空蔵菩薩役：谷山紀章

弥勒菩薩役：村瀬歩

地蔵菩薩役：八代拓

不動明王役：河西健吾

帝釈天役：水中雅章

阿弥陀如来役：平川大輔

阿閦如来役：小林裕介

不空成就如来役：諏訪部順一

宝生如来役：鈴村健一

多聞天、難陀龍王役：斉藤壮馬

持国天、烏枢沙摩明王役：梶原岳人

増長天、金剛歌菩薩役：石谷春貴

広目天、迷企羅大将役：西山宏太朗

金剛燈菩薩、金色孔雀王役：井上雄貴

金剛塗菩薩、波夷羅大将役：安田陸矢

金剛舞菩薩、羅刹天役：市川蒼

金剛香菩薩、火天役：沢城千春

金剛嬉菩薩、月天子役：村上聡

金剛華菩薩、摩虎羅大将役：土岐隼一

金剛鬘菩薩、珊底羅大将役：中島ヨシキ

毘羯羅大将、焔摩天役：小林大紀

招杜羅大将、地天役：熊谷健太郎

真達羅大将、大威徳明王役：土田玲央

安底羅大将、乾闥婆王役：千葉翔也

宮毘羅大将、散脂大将役：野津山幸宏

文殊菩薩役：木島隆一

伊舎那天、風天役：田所陽向

日天子、摩醯首羅王役：坂泰斗

マーラ役：大塚剛央

イブリース役：酒井広大

パズス役：川田祐

サタン役：深町寿成

月光菩薩、歓喜天役：？？？

日光菩薩、軍荼利明王役役：？？？

※第二弾以降の期間や詳細につきましては、追ってご案内させていただきます。

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