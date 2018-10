【朗報】マーク・ラファロが次回作で双子になる

大ヒット映画『アベンジャーズ』シリーズでハルク役を演じているマーク・ラファロが次回作で、双子役に挑戦することが明らかになった。

このお話の主人公

NEW YORK, NY - MAY 02: Actor Mark Ruffalo attends SAG-AFTRA Foundation Conversations: 'Anything' at The Robin Williams Center on May 2, 2018 in New York City. (Photo by Desiree Navarro/Getty Images)

マーク・ラファロ(Mark Ruffalo)

生年月日:1967年11月22日

出身地:アメリカ・ウィスコンシン州

身長:173cm

主な出演作:『アベンジャーズ』ハルク/ブルース・バナー役

世界を席巻する大ヒット映画『アベンジャーズ』シリーズで緑の巨人ハルクを演じているマーク・ラファロが、『ゲーム・オブ・スローンズ』などのヒット作を続々と世に送り出している米HBO製作の新作ドラマ『I Know This Much Is True』に主演することが明らかになった。

同作でマークは、一卵性双生児のドミニクとトーマスのバードシー兄弟を演じる。

ウォーリー・ラムの同名ベストセラー小説を基に、ドミニクとトーマスが、20世紀のアメリカを舞台にそれぞれの人生に苦しみながらも激動の人生を送っていく物語。

マークは製作総指揮も務めるという。

マークがHBO作品に出演するのは今回が2度目であり、2014年に出演したTV映画『ノーマル・ハート』はエミー賞作品賞を受賞している。