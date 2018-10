卓球 試合サマリー

Tリーグ男子2018-2019シーズン開幕戦は10月24日 (水)、両国国技館でT.T彩たま vs 木下マイスター東京の試合が行われる。開幕戦オーダーは①チョン ヨンシク/平野友樹 vs 水谷隼/松平健太 ②吉村真晴 vs 大島祐哉 ③黄鎮廷 vs 張本智和 ④チョン ヨンシク vs 水谷隼

