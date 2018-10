今回、「Galaxy Note9」が2018年10月25日(木)に国内発売することを記念し、商品を購入し、ご応募頂いた方全員にPUBG MOBILE内で使用可能なGalaxy オリジナルスキン Tシャツ、パラシュート、フライパンをプレゼントする「Galaxy Note9×PUBG MOBILE 特別キャンペーン」を実施します。

さらに、新製品を体験しながらエンターテイメントパークのようにお楽しみ頂ける無料イベントとして、Galaxyが全国各地で開催している「Galaxy Studio」では、11月24日より六本木・名古屋・西宮・福岡の4会場において、豪華賞品を懸けたPUBGバトルゲーム大会「Galaxy Champion ship」の開催も決定しました。

「Galaxy Note9×PUBG MOBILE 特別キャンペーン」

https://www.galaxymobile.jp/discover/event/galaxy-pubg-note9/

「Galaxy Championship」

https://www.galaxymobile.jp/discover/event/galaxy-championship-note9/

PUBG MOBILE iOS版ダウンロード

PUBG MOBILE Android版ダウンロード

