MUCC・逹瑯、金爆・鬼龍院の楽曲に「“トゲ”が抜かれた!?」

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月17日(水)の放送では、ゴールデンボンバーのヴォーカル・鬼龍院翔さんが登場。12月5日(水)にリリースする、セルフカバーアルバム『個人資産』について語りました。

(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2018年10月17日(水)放送より)

ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さん(右)と、番組パーソナリティのMUCC・逹瑯(左)

12月5日(水)にセルフカバーアルバム『個人資産』をリリースする鬼龍院翔さん。本作には鬼龍院さんが作詞・作曲を手掛けた、氣志團「きかせて!アンコール」や、大竹しのぶ「Miren」などの楽曲をセルフカバーで収録。ボーナストラックとして、MUCCの楽曲を鬼龍院さんが歌唱した「ブリリアント ワールド」のカバーも収録されます。

逹瑯:何曲か原曲を聴かせてもらいましたけど、やっぱりキリショーが歌ってる姿が想像できる。

鬼龍院:ありがとうございます! 嬉しいですね。

逹瑯:言われない?

鬼龍院:ファンの方には言われます。僕らしいって。

逹瑯:(曲を依頼される際は)オーダーとかあるの? 「歌詞もこういうふうにしてください」みたいな。

鬼龍院:時期によるんですよね。昔書かせてもらった曲はオーダーを聞いていたんですけど、近年のものはオーダーを聞かないっていう約束でオファーを受けているので。

逹瑯:あぁ、そういうことか。そこに縛られるとね。

鬼龍院:昔は応じていましたけど、「それって楽しくないな」と思いはじめて。たとえば(今回のアルバムにも収録される)大国男児さんに書かせてもらった「Love Days」っていう曲もけっこうオーダーがあって歌詞を直したりしたんですけど、結果、僕が書けない雰囲気になったので。

逹瑯:最終的に、「俺に頼んでるのに俺の色が出ないんだったら、俺じゃなくてもいいんじゃないの?」ってなってきちゃうよな。

鬼龍院:そういうふうに思っていた時期もあったんです。ほかの人の意見が入ることで自分にできないものも作れるっていうこともあるし。「Love Days」の歌詞も、自分が書いた直される前の歌詞で出そうかって迷ったんです。でも、けっきょく「作家としての鬼龍院翔はどんなものが作れるのか」っていうところを考えると、「オーダーがあったらこんなこともできるよ」っていう幅の広さも見せようっていうことで、バキバキにオーダーされたほうの歌詞で。

逹瑯:この曲は、トゲがないね(笑)。

鬼龍院:そうです! 全部引っこ抜かれました(笑)。

