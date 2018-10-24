「PSO2es」esスクラッチ「きらめき★ウイッチスター」が配信開始！WEB4コマ漫画の47話＆48話公開も

セガゲームスは、iOS/Android用アプリ「ファンタシースターオンライン2 es」において、本日10月24日よりesスクラッチ「きらめき★ウイッチスター」の配信を開始した。また、WEB4コマ漫画「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」の47話および48話を公開した。

■esスクラッチ「きらめき★ウイッチスター」の配信を開始！

今週の定期メンテナンス後からesスクラッチのラインナップに「きらめき★ウイッチスター」が追加されました。このスクラッチでは、★11「スウィートキャンディ」（CV：小倉唯）、★12「シエラ［ハロウィン］」、★12「バルディッシュ」（CV：名塚佳織）が新たに登場です！

スウィートキャンディ（CV：小倉唯/illustrated by よすがら翔）

  • アビリティ名：きらめき・ロリポップ
  • 威力を劇的に増加する。
  • 定期的にHPをわずかに回復する。
  • ［発動条件］攻撃ヒット時
  • ［効果時間］一定時間
  • リンクスキル：装備したチップのCPを30％増加する。
  • 期間限定効果：クエスト終了後に獲得できる、外伝解放ゲージ量がアップする（クエストリタイア時は無効）。※自分のみ効果発動

シエラ［ハロウィン］（illustrated by PSO2アートワークチーム）

  • アビリティ名：ウイッチスターブレス
  • 攻撃対象の敵の弱点に有効な属性によるダメージを劇的に増加する。
  • 敵からの攻撃を一定確率で回避する。
  • ［発動条件］ジャストアタック成功時
  • ［効果時間］一定時間
  • リンクスキル：装備したアクティブチップの消費CPが25％減少する。
  • 期間限定効果：クエスト終了後に獲得できる、外伝解放ゲージ量がアップする（クエストリタイア時は無効）。※自分のみ効果発動

バルディッシュ（CV：名塚佳織/illustrated by Gia）

  • アビリティ名：不屈の百雷槍
  • 装備中チップの属性種類数に応じて攻撃力を超絶に増加する。
  • HPをわずかに回復する。
  • ［発動条件］攻撃がヒットした時
  • ［効果時間］短い時間

配信期間

10月24日（水）定期メンテナンス終了から10月31日（水）定期メンテナンス開始まで

■WEB4コマ漫画「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」の47話と48話を公開！

ニャロメロン氏執筆によるWEB4コマ漫画「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」の第24回、47話「大丈夫槍」および48話「痛いの飛んでけ～」を公開しました。

一番強いのはやっぱりこの人。

「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」
http://pso2.jp/es/players/comic2/g24/

ファンタシースターオンライン2 es iOS版ダウンロード

ファンタシースターオンライン2 es Android版ダウンロード

(C)SEGA

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