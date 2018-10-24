■esスクラッチ「きらめき★ウイッチスター」の配信を開始！
今週の定期メンテナンス後からesスクラッチのラインナップに「きらめき★ウイッチスター」が追加されました。このスクラッチでは、★11「スウィートキャンディ」（CV：小倉唯）、★12「シエラ［ハロウィン］」、★12「バルディッシュ」（CV：名塚佳織）が新たに登場です！
スウィートキャンディ（CV：小倉唯/illustrated by よすがら翔）
- アビリティ名：きらめき・ロリポップ
- 威力を劇的に増加する。
- 定期的にHPをわずかに回復する。
- ［発動条件］攻撃ヒット時
- ［効果時間］一定時間
- リンクスキル：装備したチップのCPを30％増加する。
- 期間限定効果：クエスト終了後に獲得できる、外伝解放ゲージ量がアップする（クエストリタイア時は無効）。※自分のみ効果発動
シエラ［ハロウィン］（illustrated by PSO2アートワークチーム）
- アビリティ名：ウイッチスターブレス
- 攻撃対象の敵の弱点に有効な属性によるダメージを劇的に増加する。
- 敵からの攻撃を一定確率で回避する。
- ［発動条件］ジャストアタック成功時
- ［効果時間］一定時間
- リンクスキル：装備したアクティブチップの消費CPが25％減少する。
- 期間限定効果：クエスト終了後に獲得できる、外伝解放ゲージ量がアップする（クエストリタイア時は無効）。※自分のみ効果発動
バルディッシュ（CV：名塚佳織/illustrated by Gia）
- アビリティ名：不屈の百雷槍
- 装備中チップの属性種類数に応じて攻撃力を超絶に増加する。
- HPをわずかに回復する。
- ［発動条件］攻撃がヒットした時
- ［効果時間］短い時間
配信期間
10月24日（水）定期メンテナンス終了から10月31日（水）定期メンテナンス開始まで
■WEB4コマ漫画「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」の47話と48話を公開！
ニャロメロン氏執筆によるWEB4コマ漫画「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」の第24回、47話「大丈夫槍」および48話「痛いの飛んでけ～」を公開しました。
一番強いのはやっぱりこの人。
「ファンタシースターオンライン2 es ぎゅ。」
http://pso2.jp/es/players/comic2/g24/
ファンタシースターオンライン2 es Android版ダウンロード
(C)SEGA