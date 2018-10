■ハロウィン衣装の「ノエル・シーカー」が登場!

2018年10月24日(水)定期メンテナンスにて、「英雄伝説 零の軌跡」の大人気キャラクター「ノエル・シーカー」のハロウィン衣装を実装いたしました。「ハロウィン・ノエル」は、プレイアブルキャラクターとして登場します。

ハロウィン・ノエル

自治州の防衛を担当するクロスベル警備隊に所属する、真面目な性格の女性隊員。類稀なる行動力と戦闘能力を持つ事から、若くして曹長の階級にあり、特務支援課に出向してくる。

使用武器は「ダブルサブマシンガン」。実は大の車好きで、車両の運転にも長けている。

Sクラフト「ブラストストーム・EX」

ハロウィン・ノエルが使用するSクラフト。次々と重火器を繰り出し、息もつかせぬ集中砲火を浴びせる。

■「購入コイン限定ガチャ」に「ハロウィン・ノエル」が登場!

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から、「購入コイン限定ガチャ」に「ハロウィン・ノエル」が登場いたします。「購入コイン限定ガチャ」は、有償ブレイサーコイン(BC)のみで挑戦することができ、期間限定で「ハロウィン・ノエル」の排出確率が大幅に上昇しております!

今週の「購入コイン限定ガチャ」では、10回申請を行っていただくことで、「ハロウィン・ノエルの推薦状」が60枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

「購入コイン限定ガチャ」実装期間

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から2018年10月31日(水)定期メンテナンス前まで

■「イベント支援ガチャ」に「ハロウィン・ノエル」が登場!

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から、「イベント支援ガチャ」に「ハロウィン・ノエル」が登場いたします。今週の「イベント支援ガチャ」では、10回申請を行っていただくことで、「ハロウィン・ノエルの推薦状」が40枚排出されますので、この機会をお見逃しなく♪

「ハロウィン・ノエル」排出確率アップ期間

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から2018年10月31日(水)定期メンテナンス前まで

■「ハロウィン・ノエル」登場記念!「BCチャージキャンペーン」を実施♪

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から、「ハロウィン・ノエル」の実装を記念した「BCチャージキャンペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中、一度のお支払いでUJJコインを1,000円以上購入し「BC(ブレイサーコイン)」をチャージすると、金額に応じた枚数の「潜在力引換チケット」をプレゼントいたします。この機会をお見逃しなく!

※特典アイテムは何度でもお受け取りが可能です。

「BC チャージキャンペーン」実施期間

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から2018年10月31日(水)11時まで

■「オータム・ハロウィンログインボーナス」実施

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から、「オータム・ハロウィンログインボーナス」を実施いたします。キャンペーン期間中、1日1回ログインするごとに、日数に応じた報酬を獲得することができます。ぜひ毎日ログインして、役立つ報酬を手に入れてくださいね♪

「オータム・ハロウィンログインボーナス」実施期間

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から2018年10月31日(水)定期メンテナンス前まで

■期間限定イベント探索地「パンプキン・フェスタ」実装!

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から、期間限定イベント探索地「パンプキン・フェスタ」を実装いたします。イベント期間中、鑑定することで豪華なアイテムが入手できる「ハロウィンボックス」が登場!

「ハロウィンボックス」は、イベント探索地「パンプキン・フェスタ」に一定の確率で登場するみっしぃから獲得できたり、ボスを攻略して獲得できる「ハロウィンコイン」を交換屋にて交換することができます。また、実績も達成すればさらにアイテムが手に入るチャンスなので、ぜひイベントに挑戦してくださいね♪

期間限定イベント探索地「パンプキン・フェスタ」実装期間

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から2018年11月7日(水)定期メンテナンス前まで

■「無限の塔」実装!

2018年10月24日(水)定期メンテナンスにて、「無限の塔」を期間限定で実装いたしました。「無限の塔」では、各階の敵を倒すことでアイテムを獲得することができます。上の階に行くほど敵が強力になり、獲得報酬が豪華になっていきます。

100階をクリアすると、「制覇者」シリーズと交換できるチケットを手に入れるチャンス!さらに、今回の無限の塔では120階までの階層に挑戦することができます。ぜひイベントに挑戦して、豪華報酬を獲得してくださいね♪

「無限の塔」実装期間

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から2018年11月7日(水)定期メンテナンス前まで

■大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催♪

2018年10月24日(水)定期メンテナンス後から、大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」を開催いたします。今回登場するのは「《剛毅》のアイネス」「グラッツ」「ジョゼット・カプア」になります。ぜひ人気のキャラクターたちを手に入れてくださいね♪

大乱闘イベント「ブレイサーズウォー」開催日程

2018年10月25日(木)6時から翌日5時59分まで:VS 《剛毅》のアイネス

2018年10月26日(金)6時から翌日5時59分まで:VS グラッツ

2018年10月27日(土)6時から翌日5時59分まで:VS ジョゼット・カプア

2018年10月28日(日)6時から翌日5時59分まで:VS 《剛毅》のアイネス

2018年10月29日(月)6時から翌日5時59分まで:VS グラッツ

2018年10月30日(火)6時から翌日5時59分まで:VS ジョゼット・カプア

