■ゼノ13騎士団役の中田譲治さん、藤田富さん、小宮有紗さんらも登壇

発表会には「ゲシュタルト・オーディン」のゼノ13騎士団役の NON STYLE 井上裕介さん、藤田富さん、小宮有紗さん、中田譲治さん、竹達彩奈さんが登場します。ご出演いただいているオープニングの撮影裏話や本作の見どころについてもトークしていただく予定です。

藤田富(俳優)

代表作:「仮面ライダーアマゾンズ」(水澤悠/仮面ライダーアマゾンオメガ役)など

小宮有紗(女優・声優)

代表作:「特命戦隊ゴーバスターズ」(宇佐見ヨーコ/イエローバスター役)、「ラブライブ!サンシャイン!!」(黒澤ダイヤ役)など

井上裕介(NON STYLE)

受賞歴:2008年M-1グランプリ優勝など

中田譲治(声優・俳優)

代表作:「巌窟王」(モンテ・クリスト伯爵役)、「Fate」シリーズ(言峰綺礼役)など

竹達彩奈(声優)

代表作:「けいおん!」(中野梓役)、「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」(高坂 桐乃役)など

(敬称略)

■高橋秀幸さん、水瀬いのりさんがオリジナル楽曲を熱唱

「ゲシュタルト・オーディン」では、主題歌を2種類用意しています。ひとつは「特撮」をテーマにした内容で、主題歌を提供していただいているのは「炎神戦隊ゴーオンジャー」を歌っていることなどで知られる高橋秀幸さん。もう一方の「アニメ」版の主題歌は、声優でアーティストとしても活動されている水瀬いのりさんに担当していただいています。今回発表会ではおふたりに主題歌を会場にて披露していただきます。

高橋秀幸

「特撮」版主題歌名「EX-FACTOR」

水瀬いのり

「アニメ」版主題歌名「TRUST IN ETERNITY」

(敬称略)

■ゲシュタルト・オーディン完成披露発表会概要

日時:2018年10月25日16時30分開場、17時開始予定

出演者:藤田富、小宮有紗、井上裕介(NON STYLE)、中田譲治、竹達彩奈

ゲスト:高橋秀幸、水瀬いのり(敬称略)

場所:都内ホテル

「ゲシュタルト・オーディン」完成披露発表会番組ページ

ニコニコ生放送:http://live.nicovideo.jp/gate/lv316334727

YouTube Live:https://www.youtube.com/watch?v=sj64IGG2o-g

ゲシュタルト・オーディン iOS版ダウンロード

ゲシュタルト・オーディン Android版ダウンロード

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.