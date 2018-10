■ローエングリンが出現!「限定ハント ローエングリン」開催中

ワールドマップの特定エリアのクエストに、期間限定でイベント騎士「ローエングリン」が出現。見事遭遇してハントすることができれば、ローエングリンを仲間にすることが可能です。

開催期間:2018年10月24日(水)18:00~2018年10月31日(水)13:59の期間、

出現マス:ゴア魔導実験炉3、6、9、13、16、19、23、26、29

■新武器登場!ガチャイベント「英傑の闘争曲」開催

新武器が登場するガチャイベント「英傑の闘争曲」が期間限定で開催中です。

「英傑の闘争曲」ガチャからは、「制圧型ローエングリン」(武器種:剣盾)「トール」(武器種:槍)「シェイクスピア」(武器種:魔器)「玄武」(武器種;杖)といった4種類の新武器が属性ごとに登場。4種の新武器すべてで新しい武器スキルを使用可能です。

さらに「英傑の闘争曲」の10回ガチャに挑戦すると、本ガチャで初登場となる新武器が確定で排出。さらにガチャのおまけとして装備のレベルを大幅にアップさせる育成素材「鍛錬の因子/S 級」がついてきます。

※画像は☆5状態・火属性の新武器になります

開催期間:2018年10月24日(水)18:00~2018年11月15日(木)13:59

注意

英傑の闘争曲ガチャから出現する装備は、他のガチャでも排出される可能性があります。

英傑の闘争曲ガチャの開催期間およびガチャの内容は、予告なく変更する場合がございます。

10回ガチャで確定排出される新武器のレアリティは☆3~☆5のいずれかとなります。☆5武器が確定排出されるわけではありません。

■Trick or Treat!ハロウィンの仮装が登場!!

アーサーの見た目を全身ワンセットで変更できる「チェンジ」に、ハロウィン衣装が期間限定で新登場。この新衣装はチェンジショップにてクリスタルで購入可能です。さらに購入時には「ガチャチケット 5個」がおまけで付いてきます。

今回新たに登場する新衣装は、アーサー男用の「ノーブル」シリーズと、アーサー女用の「ウィッチ」シリーズ。それぞれ色違いの5 タイプずつをご用意しています。ヴァンパイアや魔女を彷彿とさせるデザインの衣装を身に着けて、スキーズブラズニルでもハロウィンを満喫しちゃいましょう。

販売期間:2018年10月24日(水)18:00~2018年11月15日(木)13:59:59

購入特典

「ガチャチケット 5個」のおまけ付き!

■あまった武器や防具を再利用!新機能「ラタメダル」登場!!

2018年10月24日(水)18:00より、新機能「ラタメダル」が登場しました。ラタメダルとは「武器の因子」や「防具の因子」と交換できるアイテムのこと。ラタメダルを消費することで、「覚醒の因子」や「捕獲型リトルグレイ」といった貴重なアイテムと交換することができます。

レアリティの高い武器の因子や防具の因子ほどラタメダルが多く手に入りますので、あまり使わない高レアリティの武器や防具は「装備分解」で因子に変えて、ラタメダルと交換しておくのがオススメです。

ラタメダル交換所の使用方法

[MENU]→[ショップ・ガチャ]→[アイテム交換所]→[ラタメダル交換所]でご使用いただけます。

ラタメダル交換対象アイテム(一例)

進化の因子

覚醒の因子

捕獲型リトルグレイ

技の因子

虹のエーテル/S 級ほか

注意

交換に制限数のあるアイテムの在庫は、毎月1日00:00にリセットされます。

ラタメダル交換所のラインナップは、予告なく更新される場合があります。

ラタメダル交換所のアイテム在庫数は、予告なく更新される場合があります。

