avengers in sci-fiが、新作「Pixels EP」のリリースを記念して行う東名阪ワンマンツアーの11月22日代官山UNIT公演にthe band apart木暮栄一がゲスト出演することが明らかとなった。

新作でのコラボ内容も気になるが、当日のライブでどのようなコラボレーションが行われるのか是非会場で目撃しよう。チケットは各プレイガイドにて一般発売中となっている。

また3月18日新木場STUDIO COASTで行った15周年記念イベントから 『I Was Born To Dance With You』 のライブ映像がYouTubeに公開となった。

こちらの楽曲を含む2曲入りDVD-Rが新作「Pixels EP」の店舗購入特典として先着でプレゼントされる。新作リリースとツアーを待ちわびながら是非こちらもチェックしよう。