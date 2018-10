■カードレギュレーション発表!

「アルテイルNEO」は、約3ヶ月に1度のペースで新弾の追加と、それに伴い、ストーリーの更新及びグランドチャンピオンシップを行います。カードバランスを保ち、ストーリーに沿った新鮮な環境を楽しんで頂く目的でランクバトルにて使用できるカードを制限致します。カードの制限についての詳細につきましては公式サイトにてご確認ください。

アルテイルNEO運営は基本方針として長く遊んでくれているユーザー、はじめたばかりのユーザー、どちらもアルテイルNEOを楽しく遊んでくれることを第一に考えてカードのバランスやイベントなどを作ってまいりますのでご期待ください。

■CBT後のバランス調整公開!

「アルテイルNEO」は、2018年8月28日(火)12:00~9月6日(木)11:59に開催されたCBT時とサービス開始時の竜皇帝「レグライ」、竜皇帝「アルィンド」の変更点を公開いたしました。公式サイトにて、変更点のあるカードを「アルテイルNEO」サービス開始時まで毎日公開していきますのでお楽しみください。

「アルテイルNEO」CBT後バランス調整ページ

https://alteilneo.com/info/num/28/?PR=01

