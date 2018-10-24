「WILD ARMS」発売から20年の節目に、なるけみちこ氏と2083が企画・立ち上げを行ったサウンドプロジェクト「Score Re;fire WILD ARMS」の第一弾として、「WILD ARMS」シリーズのボーカルコンサートを開催。麻生かほ里さん、織田かおりさんの2名のボーカリストと管楽器や弦楽器、コーラスを含むバックバンド「渡り鳥バンド」による贅沢なサウンドで届けられる。
■Score Re;fire #1 ～WILD ARMS Vocal Songs Concert～
開催日時
2018年12月15日（土）
開場：18時30分
開演：19時00分
終演予定：21時00分
会場
横浜関内ホール 大ホール
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町4丁目42−1
チケット
S席：8,400円 A席：7,400円
※税込 ※全席指定 ※未就学児入場不可
※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる場合がございます
2018年10月30日（火）よりチケット先行抽選受付予定
出演者
麻生かほ里（Vocal）、織田かおり（Vocal）、なるけみちこ（作曲）、渡り鳥バンド
主催
Aetas株式会社、株式会社2083
制作
エイベックス・エンタテインメント株式会社
監修
なるけみちこ
「Score Re;fire #1 ～WILD ARMS Vocal Songs Concert～」公式サイト
http://www.score-refire.com/20181215/