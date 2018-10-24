【天皇杯準々決勝】浦和が鳥栖から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

天皇杯準々決勝は10月24日 (水)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で浦和レッズ vs サガン鳥栖の試合が行われました。

前半、浦和は鳥栖に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、浦和は2点、鳥栖は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは2 - 0となり、浦和は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 浦和レッズ

GK 1 西川 周作

DF 2 マウリシオ

DF 5 槙野 智章

DF 31 岩波 拓也

MF 3 宇賀神 友弥

MF 10 柏木 陽介

MF 15 長澤 和輝

MF 16 青木 拓矢

MF 46 森脇 良太

FW 9 武藤 雄樹

FW 30 興梠 慎三

GK 28 福島 春樹

MF 11 マルティノス

MF 22 阿部 勇樹

MF 29 柴戸 海

MF 7 武富 孝介

FW 19 アンドリュー ナバウト

FW 20 李 忠成

■ サガン鳥栖

GK 20 権田 修一

DF 2 三丸 拡

DF 3 高橋 祐治

DF 5 キム ミンヒョク

DF 23 吉田 豊

DF 24 安在 和樹

MF 4 原川 力

MF 6 福田 晃斗

MF 14 高橋 義希

FW 9 フェルナンド トーレス

FW 40 小野 裕二

GK 18 高丘 陽平

DF 13 小林 祐三

MF 29 谷口 博之

MF 36 高橋 秀人

MF 7 河野 広貴

FW 19 趙 東建

FW 22 池田 圭