【天皇杯準々決勝】浦和が鳥栖から逃げ切り勝利

天皇杯準々決勝は10月24日 (水)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で浦和レッズ vs サガン鳥栖の試合が行われました。
前半、浦和は鳥栖に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、浦和は2点、鳥栖は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 0となり、浦和は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 浦和レッズ
GK 1 西川 周作
DF 2 マウリシオ
DF 5 槙野 智章
DF 31 岩波 拓也
MF 3 宇賀神 友弥
MF 10 柏木 陽介
MF 15 長澤 和輝
MF 16 青木 拓矢
MF 46 森脇 良太
FW 9 武藤 雄樹
FW 30 興梠 慎三
GK 28 福島 春樹
MF 11 マルティノス
MF 22 阿部 勇樹
MF 29 柴戸 海
MF 7 武富 孝介
FW 19 アンドリュー ナバウト
FW 20 李 忠成
■ サガン鳥栖
GK 20 権田 修一
DF 2 三丸 拡
DF 3 高橋 祐治
DF 5 キム ミンヒョク
DF 23 吉田 豊
DF 24 安在 和樹
MF 4 原川 力
MF 6 福田 晃斗
MF 14 高橋 義希
FW 9 フェルナンド トーレス
FW 40 小野 裕二
GK 18 高丘 陽平
DF 13 小林 祐三
MF 29 谷口 博之
MF 36 高橋 秀人
MF 7 河野 広貴
FW 19 趙 東建
FW 22 池田 圭