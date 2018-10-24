【天皇杯準々決勝】浦和が鳥栖から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

天皇杯準々決勝は10月24日 (水)、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で浦和レッズ vs サガン鳥栖の試合が行われました。
前半、浦和は鳥栖に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、浦和は2点、鳥栖は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 0となり、浦和は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 浦和レッズ

GK　1　西川　周作

DF　2　マウリシオ

DF　5　槙野　智章

DF　31　岩波　拓也

MF　3　宇賀神　友弥

MF　10　柏木　陽介

MF　15　長澤　和輝

MF　16　青木　拓矢

MF　46　森脇　良太

FW　9　武藤　雄樹

FW　30　興梠　慎三

GK　28　福島　春樹

MF　11　マルティノス

MF　22　阿部　勇樹

MF　29　柴戸　海

MF　7　武富　孝介

FW　19　アンドリュー　ナバウト

FW　20　李　忠成

■ サガン鳥栖

GK　20　権田　修一

DF　2　三丸　拡

DF　3　高橋　祐治

DF　5　キム　ミンヒョク

DF　23　吉田　豊

DF　24　安在　和樹

MF　4　原川　力

MF　6　福田　晃斗

MF　14　高橋　義希

FW　9　フェルナンド　トーレス

FW　40　小野　裕二

GK　18　高丘　陽平

DF　13　小林　祐三

MF　29　谷口　博之

MF　36　高橋　秀人

MF　7　河野　広貴

FW　19　趙　東建

FW　22　池田　圭

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