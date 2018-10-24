＜レスリング＞《速報》須﨑優衣、奥野春菜、川井友香子が準決勝へ…2018年世界選手権・第5日

（2018年10月24日、ハンガリー・ブダペスト）

女子・敗者復活戦

　【76kg級】皆川博恵（クリナップ）　　　22選手出場
３決戦　Zsanett NEMETH (HUN)
敗復戦　○［Ｔフォール、2:50=10-0］Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）

※未定だった65kg級・源平彩南（至学館大）の3位決定戦の相手は、敗者復活戦を経てRitu RITU（インド）に決まりました。

女子

　【50kg級】須﨑優衣（早大）　　　23選手出場
準決勝　Oksana LIVACH（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu RITU（インド）　
２回戦　○［フォール、1:29=6-0］Emilia Alina VUC（ルーマニア）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【53kg級】奥野春菜（至学館大）　　　23選手出場
準決勝　Katarzyna KRAWCZYK（ポーランド）
３回戦　○［9-1］Maria PREVOLARAKI（ギリシャ）
２回戦　○［4-1］Qianyu PANG（中国）
１回戦　○［6-3］Hilary Ysaline HONORINE（フランス）

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　【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK）　　　25選手出場
１回戦　●［フォール、0:31=6-11］Odunayo Folasade ADEKUOROYE（ナイジェリア）

※敗者復活戦に回れず

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　【62kg級】川井友香子（至学館大）　　　25選手出場
準決勝　Yuliia TKACH OSTAPCHUK（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、4:00=16-2］Sakshi MALIK（インド）
２回戦　○［2-1］ Marianna SASTIN（ハンガリー）
１回戦　○［8-0］Aminat Oluwafunmilayo ADENIYI（ナイジェリア）

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