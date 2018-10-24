＜レスリング＞《速報》須﨑優衣、奥野春菜、川井友香子が準決勝へ…2018年世界選手権・第5日

（2018年10月24日、ハンガリー・ブダペスト）
女子・敗者復活戦
【76kg級】皆川博恵（クリナップ） 22選手出場
３決戦 Zsanett NEMETH (HUN)
敗復戦 ○［Ｔフォール、2:50=10-0］Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）
※未定だった65kg級・源平彩南（至学館大）の3位決定戦の相手は、敗者復活戦を経てRitu RITU（インド）に決まりました。
女子
【50kg級】須﨑優衣（早大） 23選手出場
準決勝 Oksana LIVACH（ウクライナ）
３回戦 ○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu RITU（インド）
２回戦 ○［フォール、1:29=6-0］Emilia Alina VUC（ルーマニア）
１回戦 ＢＹＥ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【53kg級】奥野春菜（至学館大） 23選手出場
準決勝 Katarzyna KRAWCZYK（ポーランド）
３回戦 ○［9-1］Maria PREVOLARAKI（ギリシャ）
２回戦 ○［4-1］Qianyu PANG（中国）
１回戦 ○［6-3］Hilary Ysaline HONORINE（フランス）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK） 25選手出場
１回戦 ●［フォール、0:31=6-11］Odunayo Folasade ADEKUOROYE（ナイジェリア）
※敗者復活戦に回れず
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【62kg級】川井友香子（至学館大） 25選手出場
準決勝 Yuliia TKACH OSTAPCHUK（ウクライナ）
３回戦 ○［Ｔフォール、4:00=16-2］Sakshi MALIK（インド）
２回戦 ○［2-1］ Marianna SASTIN（ハンガリー）
１回戦 ○［8-0］Aminat Oluwafunmilayo ADENIYI（ナイジェリア）